Європейці хочуть створення власної армії ЄС на тлі зниження довіри до США - опитування

Близько 71% європейців хочуть, щоб Європейський Союз мав власну армію. Результати опитування також свідчать про зростання занепокоєння щодо надійності США та глибокі розбіжності в оцінках російської війни проти України. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

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Згідно зі звітом Trends 2026, підготовленим аналітичним центром із питань безпеки GLOBSEC, підтримка створення власної армії Євросоюзу є високою в усіх опитаних країнах-членах. Найбільше прихильників цієї ідеї виявилося в Румунії — 82%, далі йдуть Литва — 78% та Франція — 75%.

Навіть у країнах, які традиційно скептично ставляться до інтеграції європейської оборонної сфери, більшість респондентів підтримала цю ідею. Зокрема, за створення армії ЄС виступили близько 70% опитаних у Польщі та Болгарії, а також 69% у Німеччині.

Результати опитування оприлюднили на тлі дискусій між європейськими урядами щодо посилення власних військових спроможностей в умовах тривалої російської агресії та зростання невизначеності щодо готовності США гарантувати безпеку Європи.

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GLOBSEC провів опитування у 14 країнах трансатлантичного простору, зокрема в 11 державах-членах ЄС, Україні, Великій Британії та США.

Підтримка посилення військового потенціалу Європи не означає відмови від НАТО. Близько 77% респондентів у країнах Альянсу, охоплених опитуванням, заявили, що проголосували б за збереження членства своїх держав у НАТО. Водночас 78% опитаних у країнах ЄС підтримали розвиток власних оборонних спроможностей блоку паралельно з Альянсом.

Значну підтримку отримала й найбільш безпосередня форма участі громадян у національній обороні — обов'язкова військова служба. Серед респондентів у країнах, де немає обов'язкового призову, 64% підтримали його відновлення. Найвищі показники зафіксували в Чехії, Франції, Німеччині та Словаччині.

Німеччина - виняток

Як зазначає видання, ставлення до Вашингтона свідчить про поглиблення трансатлантичних розбіжностей. Понад третина опитаних у європейських країнах тепер вважають США загрозою безпеці. У Німеччині, Франції та Великій Британії такої думки дотримується близько половини респондентів, тоді як у Центральній та Східній Європі — приблизно третина.

Німеччина стала єдиною країною серед опитаних, де більшість респондентів вважає Вашингтон загрозою безпеці.

Країна також вирізняється ставленням до російського вторгнення в Україну. Близько 40% німецьких респондентів погодилися з твердженням, що ставлення України до російськомовного населення виправдовувало вторгнення. Ще 39% вважають, що Захід спровокував війну.

Такі погляди супроводжуються меншою підтримкою Києва. Трохи більше половини опитаних вважають, що боротьба України має важливе значення для безпеки Німеччини, тоді як майже шестеро з десяти погодилися б на територіальні поступки України в обмін на мир.

Результати опитування демонструють політичний парадокс: європейці хочуть посилення власної армії, але водночас залишаються прихильниками НАТО, навіть попри зниження довіри до його найпотужнішого учасника - США - додає видання.

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