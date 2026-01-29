Голова дипломатії ЄС Каллас висловилася про створення європейської армії
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала ідею про створення європейської армії. Вона заявила, що не може уявити, що країни створять окрему європейську армію, а існуючі армії 23 країн блоку вже є частиною НАТО.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала можливість створення європейської армії, зазначивши, що якщо створювати паралельні структури, "це просто розмиє картину". Про це вона заявила у четвер, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.
Деталі
"Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію", - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи, що думає про "ідею Президента Зеленського" щодо створення європейської армії, а армія України буде основою цієї армії.
Тож, з її слів, "це мають бути армії, які вже існують".
"Нам потрібно побачити, як це працює на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже прямий і зрозумілий ланцюг командування, щоб щоразу, коли щось відбувається, було зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це просто розмиє картину. А в скрутні часи накази можуть просто потрапити "між стільцями"", - вказала Каллас.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення об’єднаних збройних сил Європи у перспективі найближчих 3-5 років є реалістичним сценарієм, однак він залежить від темпів ухвалення рішень у ЄС, доступу до компонентів для виробництва озброєння та, головне, від політичного бажання європейців.
