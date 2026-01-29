Голова дипломатії ЄС Каллас висловилася про створення європейської армії

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала можливість створення європейської армії, зазначивши, що якщо створювати паралельні структури, "це просто розмиє картину". Про це вона заявила у четвер, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію", - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи, що думає про "ідею Президента Зеленського" щодо створення європейської армії, а армія України буде основою цієї армії.

Тож, з її слів, "це мають бути армії, які вже існують".

"Нам потрібно побачити, як це працює на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже прямий і зрозумілий ланцюг командування, щоб щоразу, коли щось відбувається, було зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це просто розмиє картину. А в скрутні часи накази можуть просто потрапити "між стільцями"", - вказала Каллас.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що створення об’єднаних збройних сил Європи у перспективі найближчих 3-5 років є реалістичним сценарієм, однак він залежить від темпів ухвалення рішень у ЄС, доступу до компонентів для виробництва озброєння та, головне, від політичного бажання європейців.

