Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 12625 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 39160 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 34997 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 25438 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 32141 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 30119 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 46402 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 55472 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53542 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85577 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.4м/с
56%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР10 березня, 14:23 • 5338 перегляди
Зеленський зустрівся з бригадним генералом "Редісом"10 березня, 14:25 • 5850 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 19870 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 11757 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 8710 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 19903 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 39158 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 34995 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 46402 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 55472 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 8756 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 11783 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 23688 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 30135 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 31045 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Українські аеростати забезпечують роботу дронів та радіорозвідку протягом кількох діб. Компанія готує перший експортний продаж систем до країн ЄС.

Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни
Фото: "Аеробавовна"

Українські розробники адаптували технологію аеростатів до вимог високотехнологічного поля бою, перетворивши їх на стійку повітряну інфраструктуру. Компанія "Аеробавовна" вже поставила Збройним силам України серію платформ, які виконують ролі ретрансляторів зв’язку та систем радіоелектронної розвідки. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Використання таких апаратів дозволяє підтримувати стабільне управління мережами безпілотників у зонах, де наземні вишки знищені артилерією або подавлені засобами РЕБ.

Переваги тривалого перебування у повітрі

На відміну від дронів, час польоту яких обмежений зарядом акумулятора, аеростати здатні залишатися в небі протягом кількох діб. Це забезпечує безперервну ретрансляцію сигналів для БПЛА, що діють на великих відстанях та малих висотах. Окрім зв’язку, платформи ефективно виконують завдання радіотехнічної розвідки (SIGINT), здійснюючи цілодобовий аналіз радіоспектру з висоти для виявлення ворожих цілей.

Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу через ймовірний наліт аеростатів24.11.25, 09:26 • 3382 перегляди

Сучасні аеростати – це високотехнологічні платформи, які несуть складні корисні навантаження: радари, системи зв’язку та датчики. Аеростат може працювати цілодобово, забезпечуючи зв’язок там, де наземна інфраструктура надто вразлива

– зазначив гендиректор компанії Юрій Висовень.

Вихід на міжнародний ринок та зміна концепції

Досвід війни в Україні змушує відмовлятися від великих та дорогих аеростатних систем на користь менших і дешевших апаратів, які важче уразити. Наразі "Аеробавовна" готує свій перший експортний продаж клієнту з Європейського Союзу, оскільки попит на такі мобільні системи зростає по всьому світу.

Українські розробки мають перевагу у швидкості розгортання та витривалості в умовах активних бойових дій, що робить їх конкурентними на ринку ЄС та країн Перської затоки.

росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів - ЦПД07.03.26, 19:20 • 6217 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Тренд
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Збройні сили України
Європейський Союз
Україна