Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни

Фото: "Аеробавовна"

Українські розробники адаптували технологію аеростатів до вимог високотехнологічного поля бою, перетворивши їх на стійку повітряну інфраструктуру. Компанія "Аеробавовна" вже поставила Збройним силам України серію платформ, які виконують ролі ретрансляторів зв’язку та систем радіоелектронної розвідки. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Використання таких апаратів дозволяє підтримувати стабільне управління мережами безпілотників у зонах, де наземні вишки знищені артилерією або подавлені засобами РЕБ.

Переваги тривалого перебування у повітрі

На відміну від дронів, час польоту яких обмежений зарядом акумулятора, аеростати здатні залишатися в небі протягом кількох діб. Це забезпечує безперервну ретрансляцію сигналів для БПЛА, що діють на великих відстанях та малих висотах. Окрім зв’язку, платформи ефективно виконують завдання радіотехнічної розвідки (SIGINT), здійснюючи цілодобовий аналіз радіоспектру з висоти для виявлення ворожих цілей.

Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу через ймовірний наліт аеростатів

Сучасні аеростати – це високотехнологічні платформи, які несуть складні корисні навантаження: радари, системи зв’язку та датчики. Аеростат може працювати цілодобово, забезпечуючи зв’язок там, де наземна інфраструктура надто вразлива – зазначив гендиректор компанії Юрій Висовень.

Вихід на міжнародний ринок та зміна концепції

Досвід війни в Україні змушує відмовлятися від великих та дорогих аеростатних систем на користь менших і дешевших апаратів, які важче уразити. Наразі "Аеробавовна" готує свій перший експортний продаж клієнту з Європейського Союзу, оскільки попит на такі мобільні системи зростає по всьому світу.

Українські розробки мають перевагу у швидкості розгортання та витривалості в умовах активних бойових дій, що робить їх конкурентними на ринку ЄС та країн Перської затоки.

росія шпигує за естонською енергетикою за допомогою дирижаблів - ЦПД