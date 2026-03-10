ukenru
Публікації
Ексклюзиви
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Зустріч у Стамбулі за участю США перенесена, а експерти не бачать передумов для прориву. Сторони зберігають позиції, а війна на Близькому Сході грає на руку рф.

Переговори між Україною, росією та США, які планувалися на 11 березня, наразі перенесено. Водночас сама ідея нового раунду перемовин знову підняла питання про можливість зрушень у війні та вплив глобальних подій на переговорний процес. Про це в коментарі УНН розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.

Чи можуть переговори зрушити війну з мертвої точки?

Інформація про можливу зустріч представників України, росії та США у Стамбулі знову привернула увагу до переговорного треку. Попри те, що дата перемовин була попередньо озвучена як 11 березня, згодом стало відомо, що переговори перенесено.

Сам факт підготовки нової зустрічі викликає дискусії щодо можливих результатів. З одного боку, війна триває вже четвертий рік, і сторони періодично повертаються до дипломатичних контактів. З іншого - попередні раунди переговорів не принесли відчутного прогресу у питанні припинення бойових дій.

За словами Станіслава Желіховського, поки що підстав очікувати серйозних результатів від нових переговорів немає.

Я поки що не маю якихось позитивних очікувань від цих переговорів. Це буде черговий раунд, і, на жаль, щодо фундаментальних питань, які лежать в основі цього конфлікту, я не бачу передумов для прориву. Ми поки що перебуваємо у глухому куті 

– зазначив експерт.

За його словами, позиції сторін залишаються принципово незмінними.

російська федерація не відмовляється від своїх цілей у цій війні. Україна так само стоїть на своїх позиціях і не готова поступатися росії. І це логічно, адже кожна країна захищає свої інтереси. Тому говорити про швидкий вихід із цієї ситуації поки що дуже складно 

– пояснив Желіховський.

Чого можуть стосуватися переговори?

Експерт припускає, що навіть якщо новий раунд перемовин відбудеться, він може мати радше технічний або проміжний характер. Йдеться не стільки про укладення політичних домовленостей, скільки про спробу уточнити позиції сторін.

У таких переговорах сторони часто використовують дипломатичний формат для перевірки можливих компромісів або обговорення окремих ініціатив, які не зачіпають ключових політичних питань.

Це, скоріше за все, буде проміжний етап. Можливо, сторони обговорюватимуть окремі ідеї або проєкти, але я не бачу передумов для укладення якоїсь великої угоди 

– зазначив експерт.

Він також нагадав, що раніше обговорювалися різні варіанти економічних механізмів співпраці, зокрема ідея створення спеціальних економічних зон, однак і ці пропозиції поки що не отримали практичного розвитку.

Можливо, якісь напрацювання будуть у контексті економічних ініціатив. Наприклад, раніше обговорювалася тема вільних економічних зон. Мова, звичайно, про Донбас.  Але навіть у цьому напрямку поки що немає серйозних результатів 

– сказав Желіховський.

Як війна на Близькому Сході впливає на Україну

Окрему роль у переговорах може відігравати нова геополітична ситуація, пов’язана з війною на Близькому Сході. За словами експерта, цей фактор може як прискорити переговори, так і навпаки — ускладнити позиції України.

Якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться, для України це може створити додаткові ризики. По-перше, росія може отримати економічні вигоди через зростання цін на нафту. А це означає додаткові ресурси, які вона може спрямувати на ведення війни проти України 

– пояснив Желіховський.

Зеленський розкрив план рф щодо створення другого фронту через Іран09.03.26, 19:14 • 4566 переглядiв

Крім того, він звернув увагу на можливий перерозподіл ресурсів США.

Якщо США будуть змушені витрачати значні ресурси на війну на Близькому Сході, це теж може вплинути на ситуацію. Частина ресурсів може бути спрямована саме туди, і це об’єктивно впливатиме на баланс сил 

– зазначив експерт.

Чому росія не зацікавлена у швидкому завершенні війни

На думку Желіховського, нинішня міжнародна ситуація може навіть частково грати на користь москви.

Для росії ця ситуація може бути навіть вигідною. Вона отримує економічні зиски від зростання цін на нафту. Крім того, ми бачимо певні зрушення у комунікації між москвою і Вашингтоном. Трамп, очевидно, намагається зберегти цей діалог 

– пояснив експерт.

Саме тому, за його словами, США можуть уникати різких кроків щодо росії, щоб не зруйнувати дипломатичні контакти.

путін пропонує Європі відновити закупівлю нафти на тлі конфлікту на Близькому сході09.03.26, 20:37 • 11493 перегляди

Трамп зацікавлений у тому, щоб зберегти комунікацію з росією. А це означає, що він не буде діяти надто жорстко у питаннях, пов’язаних із російсько-українською війною 

– зазначив Желіховський.

Яких результатів чекати від майбутнього раунду

Підсумовуючи, експерт вважає, що навіть якщо переговори відбудуться, вони навряд чи принесуть швидкі політичні результати.

Я думаю, що наступна зустріч, якщо вона відбудеться, пройде у звичайному робочому режимі - без особливих проривів і без серйозних результатів. Максимум можна очікувати якихось гуманітарних домовленостей 

– зазначив він.

При цьому експерт звернув увагу на символічний аспект можливого місця переговорів.

Цікаво, що знову звучить Стамбул як майданчик для переговорів. І це певною мірою символічно, адже саме там вже відбувалися переговори раніше. Тому не виключено, що і результати можуть бути дуже схожими на ті, які ми бачили тоді 

– підсумував Желіховський.

Велика геополітика і українська війна

Попри регулярні дипломатичні контакти та спроби організувати нові раунди переговорів, ситуація навколо війни в Україні залишається складною. Світова політика дедалі більше визначається не лише одним конфліктом, а цілою низкою паралельних криз - від війни на Близькому Сході до зростання глобальної конкуренції між великими державами.

У таких умовах українська війна дедалі частіше розглядається не як окрема проблема, а як частина ширшої геополітичної картини. Для росії новий конфлікт на Близькому Сході може означати додаткові економічні вигоди - насамперед через можливе зростання цін на нафту. Це, у свою чергу, дає москві додаткові ресурси для продовження війни.

Для США та їхніх союзників ситуація також ускладнюється. Якщо нова війна на Близькому Сході затягнеться, частина військових, фінансових та політичних ресурсів може бути спрямована саме туди. У такому випадку увага міжнародної спільноти до українського питання ризикує частково послабитися.

Водночас для України переговорний процес залишається важливим інструментом дипломатії, навіть якщо швидких результатів очікувати складно. Сам факт переговорів дозволяє підтримувати міжнародний тиск на росію та тримати українське питання у центрі глобальної політики.

Саме тому найближчі раунди переговорів, навіть якщо вони відбудуться, будуть радше технічними. Вони можуть стосуватися гуманітарних питань або обміну позиціями сторін, але навряд чи призведуть до швидкого завершення війни.

У підсумку нинішня міжнародна ситуація швидше ускладнює дипломатичний шлях до миру, ніж наближає його. Конфлікт на Близькому Сході створює нові ризики для глобальної стабільності і може змінювати баланс інтересів великих держав. У таких умовах переговори щодо України залишаються необхідними, але реальні передумови для великого політичного прориву поки що не сформувалися.

Андрій Тимощенков

