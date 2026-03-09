Зеленський розкрив план рф щодо створення другого фронту через Іран

Росіяни намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу

Президент України наголосив, що цього точно не можна допускати.

Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!