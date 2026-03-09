Зеленський розкрив план рф щодо створення другого фронту через Іран

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 2418 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12610 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22475 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14962 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35560 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29201 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46039 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65131 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107931 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56054 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.5м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30977 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40232 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28386 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11914 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16789 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16801 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28397 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35555 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40244 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107929 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Mélovin
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Одеса
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1726 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3782 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3930 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11922 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30986 перегляди
Актуальне
Фільм
Золото
Соціальна мережа
Серіали
Техніка

Зеленський розкрив план рф щодо створення другого фронту через Іран

Київ • УНН

 • 184 перегляди

росія маніпулює конфліктом на Близькому Сході для підтримки агресії проти України. Зеленський закликає Захід не допустити координації дій агресорів.

Зеленський розкрив план рф щодо створення другого фронту через Іран

Росіяни намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу 

- заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що цього точно не можна допускати.

Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає! 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається, оскільки вся увага партнерів зосереджена навколо Ірану.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран