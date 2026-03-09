Зеленский раскрыл план РФ по созданию второго фронта через Иран

Россияне пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что этого точно нельзя допускать.

Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает! - резюмировал Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча, которая планировалась на этой неделе, по предложению американской стороны откладывается, поскольку все внимание партнеров сосредоточено вокруг Ирана.