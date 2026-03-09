Зеленский раскрыл план РФ по созданию второго фронта через Иран

$43.730.0850.540.36
16:44 • 3982 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 14029 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 23139 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 15545 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 36433 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29451 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46270 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65216 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 108379 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56159 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 40982 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 29258 просмотра
Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана12:07 • 9624 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 12559 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 17656 просмотра
Зеленский раскрыл план РФ по созданию второго фронта через Иран

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Россия манипулирует конфликтом на Ближнем Востоке для поддержки агрессии против Украины. Зеленский призывает Запад не допустить координации действий агрессоров.

Зеленский раскрыл план РФ по созданию второго фронта через Иран

Россияне пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада 

- заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что этого точно нельзя допускать.

Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает! 

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча, которая планировалась на этой неделе, по предложению американской стороны откладывается, поскольку все внимание партнеров сосредоточено вокруг Ирана.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран