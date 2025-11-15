Наталья Дзюба, мэр Яготина, распространила цитаты из фильма "Брат 2". Этот фильм запрещен в Украине более 11 лет как пропагандистский.
Розничная торговля непродовольственными товарами в россии сокращается седьмой квартал подряд, по данным "Сбербанка". Продажи снизились на 7% в среднем, а в некоторых регионах до 25%, что свидетельствует об ухудшении благосостояния населения.
Российский онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал съемки сериала «Обратная сторона медали» о «новобранцах» на фронте под руководством ветерана. Режиссер Олег Фомин обещает «сохранить правду», сценарий написал участник «СВО» Николай Сидоров.
Ночью в Рязанской области после падения обломков беспилотников возник пожар на промышленном предприятии. Местные жители предполагают, что целью мог быть нефтеперерабатывающий завод.
Пророссийская хакерская группа NoName057(16) взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на цифровые сервисы Дании 13 ноября, включая правительственные учреждения и оборонные предприятия. Эти атаки, произошедшие накануне муниципальных выборов, имели целью блокировать доступ к сайтам и влиять на политический процесс.
На Сумщине 20-летний юноша по заказу РФ поджигал военные авто, ища "легкие заработки" для погашения кредитов. Он поджег три автомобиля в течение мая-июня 2025 года, был задержан при попытке поджога третьего автомобиля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит генпрокурора Пэм Бонди расследовать связи Джеффри Эпштейна с его предполагаемыми политическими оппонентами. Это произошло после публикации электронных писем Эпштейна, где упоминается Трамп, и критики в адрес демократов.
Спортивные институции Украины призвали World Aquatics пересмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям с 2026 года. Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Федерация плавания подчеркнули, что это противоречит рекомендациям МОК 2023 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в школе города Попрад призвал школьников, поддерживающих Украину, поехать на войну с русскими. Часть учеников покинула зал, развернув украинский флаг.
Бывший судья Донецкого окружного административного суда заочно приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за участие в террористической организации и сотрудничестве с российскими оккупантами.
Патрульная полицейская из Купянска, сотрудничавшая с оккупантами, приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Она занимала должности в оккупационной администрации и сбежала в Россию перед деоккупацией.
Суд в россии заочно приговорил блогера Юрия Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Причиной стали штрафы за публикации без "иноагентской" плашки и три поста в соцсетях.
российский пропагандист владимир соловьев призвал к уничтожению украинских городов, включая Киев, Николаев, Одессу, Сумы и Днепр. Он заявил, что россия якобы "сначала предупреждает, а потом уничтожает", что Центр противодействия дезинформации СНБО расценивает как продолжение войны.