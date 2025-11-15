российская пропаганда

$42.060.00
48.880.00
ukenru
15 ноября, 17:21 • 13579 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 28712 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 36890 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 35486 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 49093 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 43471 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 37610 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29049 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19324 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 74950 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии15 ноября, 18:49 • 4414 просмотра
Вторую сбежавшую во Львове львицу нашли15 ноября, 19:03 • 3672 просмотра
В Украине завершается оформление "Пакета школьника": как онлайн подать заявление на помощь15 ноября, 19:22 • 2666 просмотра
Атака россиян на Херсонщину: трое мирных жителей погибли, шестеро ранены15 ноября, 20:29 • 3390 просмотра
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС01:31 • 3314 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 74957 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 68272 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 46525 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 71243 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 298569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Хмельницкий
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 21799 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 74950 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 27848 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 44090 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 37674 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Фильм
Теги
Другое

российская пропаганда

Новости по теме
Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"Photo

Наталья Дзюба, мэр Яготина, распространила цитаты из фильма "Брат 2". Этот фильм запрещен в Украине более 11 лет как пропагандистский.

Общество • 15 ноября, 17:58 • 14800 просмотра
Розничный рынок в россии переживает спад уже семь кварталов подряд, что связано с войной и санкционным давлением - ЦПД

Розничная торговля непродовольственными товарами в россии сокращается седьмой квартал подряд, по данным "Сбербанка". Продажи снизились на 7% в среднем, а в некоторых регионах до 25%, что свидетельствует об ухудшении благосостояния населения.

Новости Мира • 15 ноября, 13:46 • 3540 просмотра
Россия снимает «комедию» о войне в Украине и фронте: смеяться или плакать?

Российский онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал съемки сериала «Обратная сторона медали» о «новобранцах» на фронте под руководством ветерана. Режиссер Олег Фомин обещает «сохранить правду», сценарий написал участник «СВО» Николай Сидоров.

Новости Мира • 15 ноября, 10:32 • 3490 просмотра
Пожар охватил промышленное предприятие в Рязанской области после атаки беспилотников, вероятно атакован НПЗVideo

Ночью в Рязанской области после падения обломков беспилотников возник пожар на промышленном предприятии. Местные жители предполагают, что целью мог быть нефтеперерабатывающий завод.

Новости Мира • 15 ноября, 07:10 • 3170 просмотра
Пророссийские хакеры атаковали правительственные ресурсы Дании накануне выборов – ЦПД

Пророссийская хакерская группа NoName057(16) взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на цифровые сервисы Дании 13 ноября, включая правительственные учреждения и оборонные предприятия. Эти атаки, произошедшие накануне муниципальных выборов, имели целью блокировать доступ к сайтам и влиять на политический процесс.

Новости Мира • 14 ноября, 18:46 • 4306 просмотра
Искал "легкие заработки": на Сумщине разоблачили молодого человека, который поджигал военные авто

На Сумщине 20-летний юноша по заказу РФ поджигал военные авто, ища "легкие заработки" для погашения кредитов. Он поджег три автомобиля в течение мая-июня 2025 года, был задержан при попытке поджога третьего автомобиля.

Общество • 14 ноября, 16:30 • 6132 просмотра
Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит генпрокурора Пэм Бонди расследовать связи Джеффри Эпштейна с его предполагаемыми политическими оппонентами. Это произошло после публикации электронных писем Эпштейна, где упоминается Трамп, и критики в адрес демократов.

Новости Мира • 14 ноября, 16:25 • 3152 просмотра
Украина призвала World Aquatics отменить решение о возвращении россиян и белорусов к командным соревнованиям

Спортивные институции Украины призвали World Aquatics пересмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям с 2026 года. Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Федерация плавания подчеркнули, что это противоречит рекомендациям МОК 2023 года.

Спорт • 14 ноября, 16:10 • 3226 просмотра
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в школе города Попрад призвал школьников, поддерживающих Украину, поехать на войну с русскими. Часть учеников покинула зал, развернув украинский флаг.

Политика • 14 ноября, 15:35 • 14324 просмотра
Принимает "решения" и выступает в медиа: судья из Донецкой области заочно получил максимальный срок наказания за работу на оккупантов

Бывший судья Донецкого окружного административного суда заочно приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за участие в террористической организации и сотрудничестве с российскими оккупантами.

Общество • 14 ноября, 15:11 • 4104 просмотра
Патрулировала в школе на линейке: осуждена полицейская-предательница за работу на оккупантов во время захвата Купянска

Патрульная полицейская из Купянска, сотрудничавшая с оккупантами, приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Она занимала должности в оккупационной администрации и сбежала в Россию перед деоккупацией.

Война в Украине • 14 ноября, 14:56 • 2986 просмотра
российский суд заочно приговорил блогера дудя к колонии за нарушение требований "иноагентов"

Суд в россии заочно приговорил блогера Юрия Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Причиной стали штрафы за публикации без "иноагентской" плашки и три поста в соцсетях.

Новости Мира • 14 ноября, 14:05 • 2566 просмотра
соловьев призвал уничтожить Киев, Николаев, Одессу, Сумы, Днепр - ЦПДVideo

российский пропагандист владимир соловьев призвал к уничтожению украинских городов, включая Киев, Николаев, Одессу, Сумы и Днепр. Он заявил, что россия якобы "сначала предупреждает, а потом уничтожает", что Центр противодействия дезинформации СНБО расценивает как продолжение войны.

Война в Украине • 13 ноября, 09:11 • 3225 просмотра