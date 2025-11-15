российская пропаганда

Розничный рынок в россии переживает спад уже семь кварталов подряд, что связано с войной и санкционным давлением - ЦПД

Розничная торговля непродовольственными товарами в россии сокращается седьмой квартал подряд, по данным "Сбербанка". Продажи снизились на 7% в среднем, а в некоторых регионах до 25%, что свидетельствует об ухудшении благосостояния населения.