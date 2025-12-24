"Позиция рф формулируется": пресс-секретарь путина песков прокомментировал визит дмитриева в Майами

$42.100.05
Эксклюзив
11:46 • 4428 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 5092 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 11084 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 28277 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 45148 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60440 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 67542 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41302 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 51402 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22223 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова24 декабря, 02:54
Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей24 декабря, 04:01
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФ24 декабря, 04:30
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин06:59
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"23 декабря, 14:58
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье23 декабря, 12:03
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепропетровская область
Сумская область
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин06:59
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"23 декабря, 20:27
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном23 декабря, 09:59
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"23 декабря, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
The Washington Post

"Позиция рф формулируется": пресс-секретарь путина песков прокомментировал визит дмитриева в Майами

Киев • УНН

 • 40 просмотра

кремль сформулирует свою позицию на основе полученной информации и продолжит контакты, заявил пресс-секретарь путина.

"Позиция рф формулируется": пресс-секретарь путина песков прокомментировал визит дмитриева в Майами

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что спецпредставитель кирилл дмитриев уже вернулся в москву и доложил о переговорах в Майами по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Как отметил песков, в кремле "сформулируют свою позицию на основе полученной информации". Он добавил, что будут продолжены контакты "в ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают".

При этом представитель диктатора не стал уточнять, какие именно документы привез дмитриев из Майами в москву.

Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов

- заявил песков.

Напомним

Глава российского фонда прямых инвестиций кирилл дмитриев завершил двухдневный раунд неформальных консультаций в Майами. Он провел встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с президентом США Дональдом Трампом для решения наиболее чувствительных вопросов будущего мирного соглашения с россией.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина