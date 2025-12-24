"Позиция рф формулируется": пресс-секретарь путина песков прокомментировал визит дмитриева в Майами
Киев • УНН
кремль сформулирует свою позицию на основе полученной информации и продолжит контакты, заявил пресс-секретарь путина.
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что спецпредставитель кирилл дмитриев уже вернулся в москву и доложил о переговорах в Майами по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Как отметил песков, в кремле "сформулируют свою позицию на основе полученной информации". Он добавил, что будут продолжены контакты "в ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают".
При этом представитель диктатора не стал уточнять, какие именно документы привез дмитриев из Майами в москву.
Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов
Напомним
Глава российского фонда прямых инвестиций кирилл дмитриев завершил двухдневный раунд неформальных консультаций в Майами. Он провел встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Соединенных Штатов Джаредом Кушнером.
Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с президентом США Дональдом Трампом для решения наиболее чувствительных вопросов будущего мирного соглашения с россией.