Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в резиденции путина после ударов США и Израиля - СМИ
Моджтаба Хаменеи, вероятно, находится в москве после успешной операции из-за ранения. Спецслужбы Ирана скрывают местонахождение лидера в РФ.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может находиться в Москве, где, вероятно, лечится в резиденции Путина после ударов США и Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание AJ Jariba.
По данным издания, Хаменеи после ранения нуждался в хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, а сам новый иранский лидер проходит лечение в частной больнице, расположенной на территории одного из президентских дворцов Владимира Путина.
Также издание сообщает, что спецслужбы Ирана опасались возможной утечки информации о местонахождении Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп назвал условия Тегерана недостаточными и требует полного отказа от ядерных амбиций.