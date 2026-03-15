Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"
Дональд Трамп назвав умови Тегерана недостатніми та вимагає повної відмови від ядерних амбіцій. За словами глави Білого дому, США майже повністю знищили іранське виробництво ракет.
Іран готовий укласти угоду про припинення вогню, але Сполучені Штати вважають умови Тегерана "недостатньо хорошими". Про це в телефонному інтерв'ю NBC News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
На запитання, якими будуть умови потенційної угоди про припинення війни, глава Білого дому відповів: "Я не хочу вам цього говорити". При цьому він погодився, що зобов'язання Ірану повністю відмовитися від будь-яких ядерних амбіцій буде її частиною.
Ми знищили більшість їхніх ракет. Ми знищили більшість їхніх безпілотників. Ми значною мірою знищили їхнє виробництво ракет і безпілотників. Протягом двох днів воно буде повністю знищене
Він також висловив сумнів щодо того, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.
"Я не знаю, чи він взагалі живий. Поки що ніхто не зміг його показати. Я чую, що його немає в живих, а якщо він живий, то він повинен зробити дещо дуже розумне для своєї країни, а саме - здатися", - сказав президент США.
За інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.
