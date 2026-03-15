Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"

$44.1650.96
ukenru
15 березня, 00:18 • 19049 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 27907 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 27086 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 24232 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 40137 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 39908 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 23223 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 61980 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 89073 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 50243 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1м/с
63%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці14 березня, 21:33 • 10202 перегляди
Японія планує закупити українські ударні дрони замість ізраїльських - ЗМІ14 березня, 22:33 • 10727 перегляди
Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНСPhoto14 березня, 23:06 • 7058 перегляди
Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході14 березня, 23:43 • 8122 перегляди
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"02:08 • 13240 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 40144 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 39912 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 31569 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 41617 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 46102 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Роберт Де Ніро
Ющенко Віктор Андрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 21787 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 28941 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 24901 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 38778 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 61305 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Північний потік
Дипломатка

Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"

Київ • УНН

 • 4138 перегляди

Дональд Трамп назвав умови Тегерана недостатніми та вимагає повної відмови від ядерних амбіцій. За словами глави Білого дому, США майже повністю знищили іранське виробництво ракет.

Іран готовий укласти угоду про припинення вогню, але Сполучені Штати вважають умови Тегерана "недостатньо хорошими". Про це в телефонному інтерв'ю NBC News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

На запитання, якими будуть умови потенційної угоди про припинення війни, глава Білого дому відповів: "Я не хочу вам цього говорити". При цьому він погодився, що зобов'язання Ірану повністю відмовитися від будь-яких ядерних амбіцій буде її частиною.

Ми знищили більшість їхніх ракет. Ми знищили більшість їхніх безпілотників. Ми значною мірою знищили їхнє виробництво ракет і безпілотників. Протягом двох днів воно буде повністю знищене

- сказав Трамп.

Він також висловив сумнів щодо того, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

"Я не знаю, чи він взагалі живий. Поки що ніхто не зміг його показати. Я чую, що його немає в живих, а якщо він живий, то він повинен зробити дещо дуже розумне для своєї країни, а саме - здатися", - сказав президент США.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.

Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці14.03.26, 23:33 • 10272 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран