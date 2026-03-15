Трамп говорит, что Иран готов к прекращению огня, но условия сделки "недостаточно хороши"
Дональд Трамп назвал условия Тегерана недостаточными и требует полного отказа от ядерных амбиций. По словам главы Белого дома, США почти полностью уничтожили иранское производство ракет.
Иран готов заключить соглашение о прекращении огня, но Соединенные Штаты считают условия Тегерана "недостаточно хорошими". Об этом в телефонном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
На вопрос, каковы будут условия потенциального соглашения о прекращении войны, глава Белого дома ответил: "Я не хочу вам этого говорить". При этом он согласился, что обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций будет его частью.
Мы уничтожили большинство их ракет. Мы уничтожили большинство их беспилотников. Мы в значительной степени уничтожили их производство ракет и беспилотников. В течение двух дней оно будет полностью уничтожено
Он также выразил сомнение относительно того, жив ли новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать. Я слышу, что его нет в живых, а если он жив, то он должен сделать кое-что очень умное для своей страны, а именно - сдаться", - сказал президент США.
По информации Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.
