Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Президент Литвы заявил, что Украина может завершить процедуру вступления в ЕС до 2030 года, опередив страны Западных Балкан, такие как Сербия и Черногория. Все зависит от обязательств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС необходима единогласная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.
В Киеве состоялась первая встреча в формате "Украина - Юго-Восточная Европа" с участием министров иностранных дел 9 стран. Обсудили вопросы обороны, разминирования и поддержки Украины на пути в ЕС.
Жители столицы Черногории вышли на протест из-за массового убийства, обвиняя власти в бездействии. Протестующие требуют отставки руководителей полиции и МВД из-за медленной реакции на трагедию.
В новогоднюю ночь по всей Германии произошли целенаправленные нападения на правоохранителей и пожарных. Нападавшие использовали пиротехнику, бутылки и камни, пострадали десятки полицейских.
В городе Цетине в Черногории произошло массовое убийство, в результате которого погибли 12 человек, включая двух детей. Подозреваемый Ацо Мартинович покончил жизнь самоубийством после того, как его окружила полиция.
В городе Цетине произошел массовый расстрел, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, включая двух детей. Подозреваемый, который стрелял в своих друзей и близких знакомых, умер после попытки самоубийства.
В Цетине произошла стрельба в баре, в результате которой погибли 7 человек, включая двух подростков. Полиция разыскивает Ацо Мартиновича и призывает местных жителей оставаться дома.
Черногория согласилась выдать США основателя Terraform Labs До Квона после длительной судебной тяжбы. Министр юстиции страны подписал документ об экстрадиции, несмотря на запрос от Южной Кореи.
Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.
В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.
Президент Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину. Состоялись отдельные встречи и вручение верительных грамот.
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
Внезапные наводнения и оползни обрушились на части Боснии и Герцеговины, вызвав гибель по меньшей мере 16 человек. Спасатели ищут выживших в затопленных районах, где разрушены дороги и мосты.
Украина и Норвегия согласовали возможность продлить "транспортный безвиз" для двусторонних и транзитных перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года.
Заседание Европейского Совета начнется с обмена мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским, что позволит обсудить ситуацию на местах и приветствовать путь Украины к европейскому членству.
В Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории произошло массовое отключение электроэнергии, в результате чего многие районы остались без электроснабжения.
Сотни, если не тысячи, смертей и многочисленные лесные пожары произошли в Европе, Азии и США из-за рекордно высоких температур в последние дни.
Украина и ЕС продлили "транспортный безвизовый режим" на год с возможностью его пролонгации до конца 2025 года, разрешив автомобильные грузоперевозки между Украиной и ЕС без специальных разрешений.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Украина и Словакия договорились упростить процедуру открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами, отменив требование к перевозчикам иметь паритетного партнера из другой страны.
Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.
Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.
Полуфиналы и гранд-финал Евровидения 2024 года состоятся в Мальме, Швеция.
Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и беспаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.
44 страны поддерживают создание специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии России против Украины, а Нидерланды предложили принять его у себя.
Два черногорских городских депутата участвовали в качестве международных экспертов-наблюдателей на псевдовыборах "выборах" путина в рф.
Большинство населения в странах НАТО поддерживает то, что их государство предоставляет Украине военную помощь в борьбе с рф.
Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Черногории в 4:06 утра 14 марта, сообщений о пострадавших не поступало, но есть вероятность разрушений вблизи эпицентра.