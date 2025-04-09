Черногория

"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.