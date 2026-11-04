Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы, — Politico

Европейская комиссия готовит более осторожную дорожную карту для переговоров Украины о вступлении в ЕС, устанавливая ограниченные цели по прогрессу в 2027 году и избегая при этом каких-либо обязательств относительно даты членства. Об этом со ссылкой на полученный документ сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В документе Брюссель призывает Киев «срочно и значительно ускорить темпы реформ в сфере верховенства права». Выполнение ключевых требований в этой области в первой половине 2027 года необходимо до того, как переговоры по отдельным направлениям политики могут быть предварительно завершены, говорится в дорожной карте.

В документе, являющемся частью «пакета расширения» Еврокомиссии, который будет представлен в среду, 4 ноября, определены семь политических сфер, в которых Украина может предварительно завершить переговоры в следующем, 2027 году. В нем подчеркивается, сколько еще предстоит сделать Украине, прежде чем присоединиться к блоку, а также сложность проведения необходимых реформ во время войны.

Отделение от Молдовы

В документе также подчеркивается растущее расхождение между Украиной и Молдовой, чьи заявки на членство давно продвигаются параллельно. Молдова сейчас рассматривается как страна, способная достичь значительно более быстрого прогресса, что увеличивает перспективу фактического разделения заявок на членство двух стран, пишет издание.

В то время как Брюссель стремится достичь прогресса по семи направлениям политики для Украины в 2027 году, Молдова может завершить переговоры более чем по 20 направлениям, как следует из документа.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, всего через четыре дня после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение. Молдова и Украина вместе получили статус кандидатов в июне 2022 года и официально начали переговоры о членстве в один день в июне 2024 года.

С тех пор Киев завершил детальное изучение того, как его законы соотносятся с правилами ЕС, и переговоры официально начались по нескольким основным направлениям политики. В октябре Украина и Молдова начали переговоры, охватывающие внутренний рынок ЕС, конкурентоспособность и экономический рост.

Долгий путь впереди

Вступление в ЕС требует гораздо большего, чем политические обязательства. Страны-кандидаты должны привести свое законодательство и институты в соответствие со стандартами ЕС по 35 переговорным направлениям, известным в брюссельском жаргоне как главы. Они варьируются от сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов до правил конкуренции, независимости судебной власти и внешней политики.

Дорожная карта Еврокомиссии определяет лишь семь таких направлений, по которым Украина может предварительно завершить переговоры в 2027 году. Образование и культура — цели на первую половину года, а интеллектуальная собственность, занятость и социальная политика, промышленная политика, исследования, внешние отношения, а также внешняя политика и политика безопасности — на вторую половину.

Еврокомиссия признает, что изменения являются сложными и требуют широких консультаций, времени и ресурсов. Чтобы помочь Украине добиться прогресса, Брюссель создал специальную рабочую группу для оказания дополнительной поддержки украинским властям.

Трудности усугубляются войной, которая предъявляет чрезвычайные требования к правительству и парламенту Украины на фоне их стремления принять и внедрить законодательство, необходимое для членства в ЕС.

Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер

В документе Еврокомиссия «осторожно относится к установлению конечной даты переговоров Украины о вступлении, занимая аналогичный осторожный подход к другим странам — лидерам по продвижению к членству в ЕС, включая Албанию и Молдову». Черногория является исключением: июнь 2027 года предусмотрен в качестве цели для подписания договора о вступлении.

Дорожная карта Украины описывается как «живой документ», который можно обновлять по мере продвижения переговоров, оставляя открытой возможность завершения переговоров по дополнительным направлениям политики быстрее, если реформы будут продвигаться быстрее, чем ожидалось, указывает издание.

Тень войны

Неопределенность также отражает более широкую проблему принятия страны, находящейся в состоянии войны, отмечает издание.

Правила ЕС прямо не запрещают стране, находящейся в состоянии войны, стать членом, однако вступление Украины вызовет сложные вопросы, касающиеся безопасности, территории и обязательств, которые страны ЕС возьмут на себя перед другим членом в соответствии с положениями блока о взаимопомощи, указывает издание.

Даже мирное урегулирование не решит автоматически эти вопросы и не устранит необходимость для Украины завершить свои реформы. А завершение переговоров по отдельным направлениям политики всё равно оставит Киев перед дальнейшими шагами на пути к членству, включая договор о вступлении, который требует одобрения и ратификации, пишет издание.

Еврокомиссия, как сообщается, также хочет, чтобы переговоры по двум оставшимся переговорным кластерам для Украины начались до конца 2026 года. Это кластер 4, охватывающий зелёную повестку и устойчивую взаимосвязанность, и кластер 5, охватывающий ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость.

В документе отмечается, что "Еврокомиссия считает, что Украина выполнила необходимые условия, и призывает конференцию по вопросам вступления приложить все усилия для открытия оставшихся кластеров до конца года".

Их открытие позволит Украине продвинуть переговоры по остальным политическим сферам, хотя темпы дальнейшего прогресса будут по-прежнему зависеть от реформ и соответствующих решений государств-членов, отмечает издание.

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