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Россия побила антирекорд потерь за всю войну и с начала 2026 года потеряла 432 519 военнослужащих. Как сообщили в Генеральном штабе, столько же человек живёт в четырёх регионах РФ, передаёт УНН.

Сегодня, 24 ноября, армия РФ побила абсолютный антирекорд всей войны: её потери с начала 2026 года достигли 432 519 человек. Это больше, чем за весь 2024 год, который до сих пор был для противника самым затратным, — тогда Россия потеряла 430 790 военнослужащих - сообщили в Генштабе и напомнили, что до конца этого года ещё более пяти недель.

В сообщении также отмечается, что количество потерь сопоставимо с численностью жителей четырёх регионов РФ.

Представьте, что с карты России менее чем за год словно исчезли четыре региона: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Республика Алтай. В них проживает около 434 тысяч человек — почти столько же, сколько противник потерял на войне с начала 2026 года. Это территория площадью около 1,5 миллиона квадратных километров, что почти в 2,5 раза больше площади Украины. Почти на каждого жителя этих регионов приходится один выведенный из строя оккупант - подчеркнули в Генштабе.

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