Ограничения на использование украинскими военными спутниковой связи SpaceX вызвали обеспокоенность среди европейских правительств и подорвали доверие к услугам компании. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Это было темой разговоров среди министров обороны по всей Европе: это действительно подорвало доверие", — сказал Уэс Стритинг во время визита в Киев.

В начале этого месяца Украина заявила, что ее военные зафиксировали значительные перебои в работе военной системы связи Starshield, предоставляемой SpaceX, что повлияло на всю линию фронта и оккупированные россией территории Украины.

SpaceX не сразу ответила на запрос о комментарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что его правительство ведет переговоры с правительством США и SpaceX, чтобы определить причину и восстановить работу сервиса.

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Это произошло после аналогичного сбоя в использовании Украиной Starshield и его гражданского аналога Starlink в октябре на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые президент США Дональд Трамп обвинил в повышении мировых цен на дизельное топливо, пишет издание.

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Стритинг, который на прошлой неделе встретился с другими министрами на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе перед поездкой в Киев, сказал, что хочет докопаться до сути произошедшего с услугами SpaceX.

"Нам действительно нужно, и мы должны получить четкое объяснение этих перебоев в предоставлении услуг: почему и как они произошли и почему клиенты должны быть уверены, что получат услугу, за которую платят", — сказал он группе журналистов в Киеве.

В сентябре агентство Reuters сообщило, что Великобритания потратила почти 40 миллионов долларов на Starshield и Starlink, усиливая свою зависимость от компании Илона Маска в сфере военной связи. Великобритания стала первой страной за пределами США, публично признавшей использование Starshield.

На прошлой неделе Великобритания объявила, что предоставит Украине более 1000 дополнительных зенитных ракет малой дальности и пусковых установок для защиты от российских воздушных атак этой зимой в рамках обещания выделить Украине 500 миллионов фунтов стерлингов, о котором было объявлено в бюджете Великобритании в прошлом месяце.

Стритинг сказал, что во время визита Зеленский передал ему список запросов на дополнительную британскую поддержку, который он передаст премьер-министру Энди Бернему.

Кроме того, Зеленский попросил его лоббировать среди международных партнеров предоставление дополнительной поддержки, в частности для противовоздушной обороны, сказал Стритинг.

Стритинг выразил надежду, что Трамп, который на прошлой неделе во время саммита в Китае поприветствовал главу кремля владимира путина как "моего друга", использует свои отношения с российским лидером для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

"Мы не можем допустить умиротворения путина в XXI веке", — сказал он.

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