Златан Ибрагимович сыграет злодея в третьем сезоне MobLand — СМИ
Киев • УНН
Златан Ибрагимович получил предложение сыграть злодея в третьем сезоне криминального сериала MobLand. Съёмки уже начались.
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович станет звездой гангстерского сериала. Об этом сообщает The Sun, информирует УНН.
Детали
По данным издания, Ибрагимович получил предложение сыграть одного из злодеев в третьем сезоне криминальной драмы MobLand ("Гангстерленд"), которая выходит на платформе Paramount+.
Мы очень рады, что удалось привлечь Златана. В сериале уже собраны большие звезды, но его появление точно привлечет еще больше внимания. Ибрагимович обладает идеальной внешностью для роли злодея, а при росте 196 сантиметров он производит действительно угрожающее впечатление
Справочно
Сериал MobLand рассказывает о борьбе за власть между криминальными семьями Лондона. Съемки третьего сезона уже начались.
Это будет не первый актерский опыт Ибрагимовича. В 2023 году он сыграл римского воина в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя".
Напомним
В 2023 году Златан Ибрагимович ушел из футбола в возрасте 41 года, завершив одну из самых блестящих карьер современности.
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