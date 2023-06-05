Футбол: Златан Ібрагімович завершує кар'єру в 41 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Гравець "Мілана" Златан Ібрагімович іде з футболу у віці 41 року, завершивши одну з найблискучіших кар'єр сучасності, передає УНН з посиланням на BBC Sport.
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"Я прощаюся з футболом, але не з вами", - сказав швед уболівальникам "Сан-Сіро" після останньої недільної гри сезону.
Деталі
Ібрагімович вдруге опинився у "Мілані" на початку 2020 року, вигравши з ними скудетто в 2011 році, та допоміг їм знову виграти титул минулого сезону.
Футболіст уже оголосив, що залишить італійський клуб. Його контракт закінчувався цього місяця.
Доповнення
Він забив 511 голів за клуби, у тому числі "Парі Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", а також за "Мілан" та "Інтер", вигравши чемпіонські титули у чотирьох країнах.
Ібрагімович виграв 34 трофеї, у тому числі 14 чемпіонських титулів за свою кар'єру, що розпочалася минулого століття, і 11 разів номінувався на "Золотий м'яч".
Єдиним великим клубним трофеєм, який вислизнув від нього, був у Лізі чемпіонів, а його єдиний титул європейського чемпіона прийшов з "Манчестер Юнайтед" у формі Ліги Європи 2017 року.
Нападник також завершує кар'єру як найкращий бомбардир Швеції за всю історію, забивши 62 м'ячі за збірну у 122 матчах.
Він пішов із національної збірної після Євро-2016, але повернувся у 2021 році через невдалу кваліфікаційну кампанію під час чемпіонату світу.