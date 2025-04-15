Весняно-літній наступ рф: в ISW проаналізували плани путіна та де очікувати ударів

росія планує великий наступ навесні-влітку 2025 на кількох напрямках, щоб тиснути на Україну на переговорах. G7 попереджає про можливу активізацію боїв.