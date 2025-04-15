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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9316 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 9696 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31941 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162221 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139927 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142690 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136463 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136378 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196767 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Шість авіабомб і п'ять "шахедів": в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки рф на Харків та область

Вночі 15 квітня росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та безпілотниками. Влучили у цивільне підприємство, яке займалось виробництвом та зберіганням продуктів харчування.

Війна • 09:59 • 2940 перегляди

За добу окупанти завдали 517 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Протягом доби російські війська здійснили 517 атак на 14 населених пунктів Запорізької області, вбивши 63-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.

Війна • 15 квітня, 04:16 • 3634 перегляди

Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Війна • 14 квітня, 06:39 • 6186 перегляди

На АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона - ОВА

Унаслідок удару ворожого безпілотника у Запоріжжі спалахнула пожежа на автозаправній станції, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також, ворог здійснив 461 обстріл по 12 населених пунктах області.

Війна • 14 квітня, 04:24 • 5398 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3624 перегляди

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4446 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.

Суспільство • 13 квітня, 16:43 • 70090 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9703 перегляди

Зеленський про удар по Дніпру: росія ігнорує дипломатію, продовжуючи атаки на мирні міста

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.

Війна • 10 квітня, 18:55 • 9999 перегляди

Радари TruCAM з 11 квітня з’являться ще на 25 ділянках українських доріг

Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.

Суспільство • 10 квітня, 13:55 • 9608 перегляди

Стрілянина у ТРК Львова: що відомо про стрілка

9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.

Кримінал та НП • 10 квітня, 11:13 • 9562 перегляди

Федоров назвав першу область, усі школи якої під'єднуються до екосистеми "Мрія"

Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".

Технології • 10 квітня, 09:55 • 10824 перегляди

окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій

На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.

Суспільство • 9 квітня, 23:13 • 11835 перегляди

Російська пропагандистка скабєєва отримала нові підозри - СБУ

СБУ зібрала докази злочинної діяльності Ольги Скабєєвої. Вона закликала до захоплення українських міст і знищення енергетичної інфраструктури, просуваючи це в ефірах телеканалу "росія-1".

Війна • 8 квітня, 10:17 • 8203 перегляди

Понад 700 тис. грн з реєстрацій на черкаський забіг MHP Run4Victory передають на підтримку 118-ї бригади ТрО

Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8354 перегляди

Над Україною збили 42 з 78 ворожих дронів, 22 - не досягли цілей

Вночі 4 квітня рф атакувала Україну 78 дронами «Shahed» та імітаторами. ЗСУ збили 42 БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Уражено Харківщину, Дніпропетровщину, Київщину та Запоріжжя.

Війна • 4 квітня, 05:38 • 5426 перегляди

У Запоріжжі чоловік розпилив газ в обличчя поліцейському під час перевірки ТЦК: відкрито провадження

У Запоріжжі 43-річний чоловік відмовився надати документи, розпилив сльозогінний газ в обличчя поліцейському та спробував втекти. Відкрито кримінальне провадження, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Суспільство • 2 квітня, 10:53 • 12301 перегляди

На Закарпатті пасажирський потяг на смерть збив дитину

На Виноградівщині потяг збив 14-річного підлітка, який раптово вибіг на колію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці, поліція відкрила кримінальне провадження.

Суспільство • 2 квітня, 09:20 • 16973 перегляди

Удари по Запорізькій області: одна загибла, п'ятеро поранених

Унаслідок терористичних атак ворога по Запорізькій області загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Ракети та авіабомби руйнували будинки в різних населених пунктах.

Суспільство • 1 квітня, 04:11 • 20656 перегляди

П’ятеро поранених у Запоріжжі: окупанти атакували прифронтову громаду

Кількість постраждалих у прифронтовій громаді збільшилася до п'яти осіб. До медиків звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік, які отримали поранення.

Війна • 31 березня, 20:15 • 6851 перегляди

На фронті понад 200 бойових зіткнень за добу: Генштаб ЗСУ показав карти війни

Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, а також здійснив понад шість тисяч обстрілів позицій ЗСУ.

Війна • 30 березня, 05:47 • 35936 перегляди

Весняно-літній наступ рф: в ISW проаналізували плани путіна та де очікувати ударів

росія планує великий наступ навесні-влітку 2025 на кількох напрямках, щоб тиснути на Україну на переговорах. G7 попереджає про можливу активізацію боїв.

Війна • 30 березня, 04:28 • 31149 перегляди

У Запоріжжі 19-річний хлопець отримав поранення внаслідок обстрілу

В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 19-річного місцевого жителя. Наразі його стан стабільний, загрози життю немає, йому надано усю необхідну допомогу.

Суспільство • 27 березня, 20:21 • 20967 перегляди

У Запоріжжі палає об'єкт інфраструктури та дачні будинки після атаки рф

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа на об'єкті інфраструктури та загорілися дачні будинки. Вибуховою хвилею зруйновано будинки у Кушугумі та Запоріжжі.

Війна • 27 березня, 19:45 • 28647 перегляди

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

У Запорізькій області повідомляють про вибухи. Голова ОВА Іван Федоров заявив про ворожу атаку на Запоріжжя та активну роботу сил ППО.

Війна • 27 березня, 18:20 • 41379 перегляди

18-річний хлопець та 19-річна дівчина готували теракт у Запоріжжі: затримали агентурну пару гру

У Запоріжжі затримали 18-річного хлопця та 19-річну дівчину, які готували теракт на замовлення російської воєнної розвідки. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Війна • 26 березня, 08:48 • 33221 перегляди

У Запорізькому районі двоє людей поранені внаслідок атаки дронів

Війська рф атакували Запорізький район дронами-камікадзе, поранивши 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. Також зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів.

Війна • 25 березня, 05:31 • 28355 перегляди

рф атакувала Україну 99 дронами: збито 57 безпілотників

У ніч на 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різних типів, зокрема Shahed. Українські сили ППО збили 57 ударних БпЛА, але постраждали п'ять областей.

Війна • 24 березня, 06:59 • 30973 перегляди

російська атака на Запоріжжя: поранено 54-річну жінку

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 23 березня було поранено 54-річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Війна • 23 березня, 23:55 • 47132 перегляди

У Запоріжжі прогримів вибух та виникла пожежа через ворожий обстріл

Ввечері 23 березня російські війська обстріляли Запоріжжя, спричинивши пожежу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибух стався під час повітряної тривоги.

Війна • 23 березня, 22:25 • 30188 перегляди