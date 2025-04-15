Вночі 15 квітня росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та безпілотниками. Влучили у цивільне підприємство, яке займалось виробництвом та зберіганням продуктів харчування.
Протягом доби російські війська здійснили 517 атак на 14 населених пунктів Запорізької області, вбивши 63-річного чоловіка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Унаслідок удару ворожого безпілотника у Запоріжжі спалахнула пожежа на автозаправній станції, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також, ворог здійснив 461 обстріл по 12 населених пунктах області.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.
Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.
9 квітня у львівському ТРЦ "Форум" чоловік на візку вистрілив у підлогу з пістолета. ЗМІ повідомляють, що це місцевий аферист, раніше судимий за крадіжку.
Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".
На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.
СБУ зібрала докази злочинної діяльності Ольги Скабєєвої. Вона закликала до захоплення українських міст і знищення енергетичної інфраструктури, просуваючи це в ефірах телеканалу "росія-1".
Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
Вночі 4 квітня рф атакувала Україну 78 дронами «Shahed» та імітаторами. ЗСУ збили 42 БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Уражено Харківщину, Дніпропетровщину, Київщину та Запоріжжя.
У Запоріжжі 43-річний чоловік відмовився надати документи, розпилив сльозогінний газ в обличчя поліцейському та спробував втекти. Відкрито кримінальне провадження, йому загрожує до 5 років в'язниці.
На Виноградівщині потяг збив 14-річного підлітка, який раптово вибіг на колію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці, поліція відкрила кримінальне провадження.
Унаслідок терористичних атак ворога по Запорізькій області загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Ракети та авіабомби руйнували будинки в різних населених пунктах.
Кількість постраждалих у прифронтовій громаді збільшилася до п'яти осіб. До медиків звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік, які отримали поранення.
Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, а також здійснив понад шість тисяч обстрілів позицій ЗСУ.
росія планує великий наступ навесні-влітку 2025 на кількох напрямках, щоб тиснути на Україну на переговорах. G7 попереджає про можливу активізацію боїв.
В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 19-річного місцевого жителя. Наразі його стан стабільний, загрози життю немає, йому надано усю необхідну допомогу.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа на об'єкті інфраструктури та загорілися дачні будинки. Вибуховою хвилею зруйновано будинки у Кушугумі та Запоріжжі.
У Запорізькій області повідомляють про вибухи. Голова ОВА Іван Федоров заявив про ворожу атаку на Запоріжжя та активну роботу сил ППО.
У Запоріжжі затримали 18-річного хлопця та 19-річну дівчину, які готували теракт на замовлення російської воєнної розвідки. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Війська рф атакували Запорізький район дронами-камікадзе, поранивши 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. Також зафіксовано пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок обстрілів.
У ніч на 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різних типів, зокрема Shahed. Українські сили ППО збили 57 ударних БпЛА, але постраждали п'ять областей.
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 23 березня було поранено 54-річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Ввечері 23 березня російські війська обстріляли Запоріжжя, спричинивши пожежу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибух стався під час повітряної тривоги.