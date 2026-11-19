росія протягом останньої доби продовжила атаки на енергетику в Україні, у тому числі вночі, вдаривши по підстанціях у трьох областях. Відключення світла через удари рф - у 5 областях, у чотирьох - аварійні відключення. Про це повідомили 19 листопада Прем'єр-міністр Сергій Корецький та в НЕК "Укренерго", пише УНН.

росіяни цієї ночі атакували енергетику, цивільні підприємства, житлові будинки. Руйнування зафіксовані в дванадцяти областях. На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині атаковані електропідстанції - повідомив Корецький у соцмережах.

В Укренерго вказали, що "протягом останньої доби росіяни продовжували атаки на об’єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії". "Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях. Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію споживачам", - зазначили в Укренерго.

"Через пошкодження енергетичного обладнання у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення", - повідомили в НЕК.

За даними Укренерго, у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).

Як повідомили в Міненерго, на Чернігівщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків двічі зазнала ворожих атак. Обійшлося без постраждалих. У Нафтогазі вказали, що росіяни знову атакували газовиків Групи Нафтогаз. "Цього разу — аварійну бригаду на Харківщині. Учора ввечері в Чугуєві наші працівники приїхали на виклик до житлового будинку. У цей момент почався обстріл. Поранено водія бригади. Його прооперували, зараз стан стабільний. Це вже третій випадок за кілька днів. На Донеччині внаслідок обстрілу поранено двох наших колег. На Дніпропетровщині ворог атакував службовий об’єкт, де працюють газовики, та пошкодив спецтранспорт", - повідомили у компанії.

За даними Прем'єра, "одразу в чотирьох областях ворог бив по агропідприємствах". "росія свідомо б'є по економіці - по тому, що дає людям роботу, доходи бюджету", - зазначив він.

"Під ударами також опинилися житлові будинки в Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Донеччині. Восьмеро людей поранені. На Чернігівщині загинула людина", - повідомив Прем'єр.

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