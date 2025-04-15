Чернігівська область

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25188 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153232 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134552 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137259 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133369 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133678 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195883 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77488 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164572 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116748 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Пропагандисти рф поширюють фейк про "знищення військового ешелону" у Сумах - ЦПД РНБО

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито «знищення військового ешелону» у Сумах. Насправді, удар було завдано по пасажирському потягу на Чернігівщині.

Війна • 14 квітня, 13:53 • 10483 перегляди

Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.

Економіка • 14 квітня, 13:34 • 5832 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 11195 перегляди

На фронті відбулося 75 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 10194 перегляди

На фронті за добу 178 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.

Війна • 6 квітня, 06:00 • 10303 перегляди

Від початку доби фронті сталося 112 зіткнень - в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.

Війна • 5 квітня, 14:25 • 15052 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6693 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8411 перегляди

росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, через пряме влучання пошкоджено вокзал - Укрзалізниця

Внаслідок прямого влучання пошкоджено дах будівлі вокзалу та вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, рух залізниці продовжується.

Війна • 4 квітня, 08:29 • 9886 перегляди

Війська рф безпілотниками атакували прикордоння Чернігівщини, пошкоджено інфраструктуру

Російські війська атакували Семенівську громаду ударними безпілотниками. Пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру, руйнування у місті Семенівці, люди не постраждали.

Суспільство • 4 квітня, 07:22 • 7279 перегляди

Зеленський відвідав Ягідне, де окупанти тримали майже місяць в підвалі усіх жителів села

Президент України відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни утримували понад 350 мешканців у підвалі школи. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про злочини окупантів.

Війна • 3 квітня, 10:25 • 9403 перегляди

У ДПСУ назвали найактивніші напрямки ударних дронів з рф

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Сумська та Чернігівська області є основними напрямками ударних дронів рф. Українські військові щоденно збивають ворожі повітряні цілі.

Війна • 29 березня, 23:34 • 14490 перегляди

Відновлення громад: практичні рішення та експертні поради на Чернігівщині від "Добробат and Co Реконстракшн Саміт"

На Чернігівщині пройшов «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», де обговорили відбудову громад, залучення досвіду інших країн та важливість стратегічного планування.

Новини Бізнесу • 28 березня, 11:18 • 79158 перегляди

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" та 86 безпілотниками: 42 дрони збито

Уночі 27 березня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 86 ударними БпЛА. Збито 42 "Shahed", 26 імітаторів втрачено, постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Війна • 27 березня, 07:28 • 36845 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108046 перегляди

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.

Війна • 21 березня, 18:32 • 104496 перегляди

90 боїв за день: росіяни активні на Покровському та Торецькому напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зберігається на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.

Війна • 20 березня, 14:59 • 12073 перегляди

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Війна • 20 березня, 06:39 • 109641 перегляди

Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.

COVID-19 • 19 березня, 09:53 • 12001 перегляди

рф атакувала село на Чернігівщині: пошкоджені будинки

Російська армія обстріляла Семенівську громаду на Чернігівщині, ймовірно, КАБом. Пошкоджено приватні будинки та прибудови, але, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Війна • 18 березня, 14:41 • 34045 перегляди

Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.

Війна • 17 березня, 20:32 • 17946 перегляди

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Російські ДРГ не полишають спроб проникнути в Україну, особливо на півночі Сумської області. Ворог прагне виявити оборонні споруди та завдати ураження позиціям ЗСУ.

Війна • 17 березня, 08:37 • 146914 перегляди

Над Україною збили 90 зі 174 ворожих дронів, 70 - не досягли цілей

У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Війна • 17 березня, 07:06 • 17520 перегляди

Генштаб: ворог здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ на Покровському напрямку, а також на Курщині, де 8 боєзіткнень з початку доби

ЗСУ стримують ворога на фронтах. Найбільше атак на Покровському напрямку, також бої тривають на Курщині. Відбулося 64 боєзіткнення.

Війна • 16 березня, 15:21 • 45132 перегляди

Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.

Війна • 16 березня, 11:31 • 30675 перегляди

"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні

російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.

Війна • 16 березня, 09:15 • 20857 перегляди

росіяни атакували село на Чернігівщині: четверо постраждалих

Внаслідок атаки дрона пошкоджено будинки, господарчі споруди та авто. Четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована.

Війна • 15 березня, 10:59 • 21475 перегляди

ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.

Війна • 15 березня, 07:03 • 30661 перегляди

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 23:36 • 80811 перегляди

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Війна • 14 березня, 20:56 • 57742 перегляди