Чернігівська область

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито «знищення військового ешелону» у Сумах. Насправді, удар було завдано по пасажирському потягу на Чернігівщині.
Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.
Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.
Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.
Внаслідок прямого влучання пошкоджено дах будівлі вокзалу та вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, рух залізниці продовжується.
Російські війська атакували Семенівську громаду ударними безпілотниками. Пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру, руйнування у місті Семенівці, люди не постраждали.
Президент України відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни утримували понад 350 мешканців у підвалі школи. Він наголосив на важливості збереження пам'яті про злочини окупантів.
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Сумська та Чернігівська області є основними напрямками ударних дронів рф. Українські військові щоденно збивають ворожі повітряні цілі.
На Чернігівщині пройшов «Добробат and Co Реконстракшн Саміт», де обговорили відбудову громад, залучення досвіду інших країн та важливість стратегічного планування.
Уночі 27 березня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 86 ударними БпЛА. Збито 42 "Shahed", 26 імітаторів втрачено, постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.
Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зберігається на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.
В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.
За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.
Російська армія обстріляла Семенівську громаду на Чернігівщині, ймовірно, КАБом. Пошкоджено приватні будинки та прибудови, але, за попередніми даними, обійшлося без жертв.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.
Російські ДРГ не полишають спроб проникнути в Україну, особливо на півночі Сумської області. Ворог прагне виявити оборонні споруди та завдати ураження позиціям ЗСУ.
У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.
ЗСУ стримують ворога на фронтах. Найбільше атак на Покровському напрямку, також бої тривають на Курщині. Відбулося 64 боєзіткнення.
За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.
російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.
Внаслідок атаки дрона пошкоджено будинки, господарчі споруди та авто. Четверо цивільних постраждали, одна жінка була госпіталізована.
У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.