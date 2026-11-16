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Будівництво фортифікацій: прокуратура з початку року повернула державі майже 300 млн гривень невикористаних авансових платежів

Київ • УНН

 • 4888 перегляди

Суди задовольнили 25 позовів прокуратури щодо невикористаних авансів на фортифікації на 293,6 млн грн.

Будівництво фортифікацій: прокуратура з початку року повернула державі майже 300 млн гривень невикористаних авансових платежів
Фортифікаційні споруди / фото ілюстративне

У сфері будівництва фортифікаційних споруд прокуратура з початку 2026 року стягнула через суд майже 300 мільйонів авансових платежів, які не були використані  за призначенням. Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит щодо представництва органами прокуратури інтересів держави. 

В ОГП повідомили, що будівництво фортифікаційних споруд потребує особливої уваги, адже зрив такого будівництва впливає на безпеку країни. 

"Зрив строків створює ризик, що окремі території залишаться без укріплень у момент, коли вони потрібні для оборони. У свою чергу стягнення невикористаного авансу дає змогу повернути кошти, необхідні для завершення робіт. Подальше зволікання збільшує ризик втрати і коштів, і часу на облаштування оборонних рубежів", - йдеться у відповіді. 

Загалом, як випливає з відповіді ОГП, з початку року судами було задоволено 25 позовів у цій сфері на загальну суму 293,6 млн грн. 

"Задоволено позов Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова в інтересах держави в особі Харківської обласної державної (військової) адміністрації до ТОВ "Високо-технологічні споруди" в частині стягнення невикористаних коштів попередньої оплати, пені та штрафу на загальну суму понад 13 млн грн за неналежне виконання умов договору щодо строків будівництва фортифікаційних споруд", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Також задоволено 24 позови чотирьох окружних прокуратур Сумської області в інтересах держави до ТОВ "Криворізьке Променерго" про стягнення авансового платежу, отриманого за договором про будівництво фортифікаційних споруд, штрафних санкцій та інфляційних витрат у загальному розмірі 280,6 млн гривень.

Крім того, у сфері пильної уваги перебувають гідротехнічні споруди, адже вони є критично важливими об’єктами національної безпеки, оскільки забезпечують енергетичну стабільність, водопостачання, продовольчу безпеку та захист населення від природних катастроф. Надійне функціонування цих об’єктів прямо впливає на економічний розвиток і життєстійкість усієї країни.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, такі споруди можуть залишатися без власника або їх незаконно відчужують, що ускладнює належне обслуговування, ремонт та реагування на аварії. 

"Зволікання з такими роботами може створити загрозу підтоплення житла, доріг та угідь", - наголосили в ОГП. 

У судових позовах прокуратура просить передати безхазяйні споруди громадам, скасувати незаконну реєстрацію чи повернути державі. 

З початку року суди задовольнили низку позовів у цій сфері. 

Зокрема, Київською обласною прокуратурою забезпечено виконання судового рішення за її позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, Державного агентства меліорації та рибного господарства України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України до ТОВ "СКВИРАПЛЕМРИБГОСП" та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про визнання недійсним договору купівлі-продажу та повернення у державну власність 19 гідротехнічних споруд площею 20,8 тис. кв. м. 

"Попри те, що за законом приватизація таких об’єктів заборонена, спірні об’єкти на підставі укладеного за наслідками приватизації договору купівлі-продажу відчужено на користь відповідача. На виконання рішення суду право власності товариства на нерухоме майно припинено", - повідомили в ОГП. 

Крім того, судом задоволено 4 позови Самбірської окружної прокуратури Львівської області в інтересах держави про передачу в комунальну власність територіальної громади безхазяйного нерухомого майна ‒ 4 гідротехнічних споруд. Наразі рішення виконані, гідротехнічні споруди прийняті до комунальної власності Ралівської сільської ради.

Задоволено також позов Вінницької окружної прокуратури Вінницької області в інтересах держави до ПП "Агрофірма Батьківщина". Визнано недійсним та скасовано державну реєстрацію права приватної власності за підприємством на гідроспоруду площею понад 2,6 тис. кв. м, розташовану на земельній ділянці водного фонду Стрижавської об’єднаної територіальної громади. Наразі рішення суду виконано.

Юлія Мельник

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