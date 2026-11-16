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Строительство фортификаций: прокуратура с начала года вернула государству почти 300 млн гривен неиспользованных авансовых платежей

Киев • УНН

 • 12965 просмотра

Суды удовлетворили 25 исков прокуратуры о неиспользованных авансах на фортификационные сооружения на сумму 293,6 млн грн.

Строительство фортификаций: прокуратура с начала года вернула государству почти 300 млн гривен неиспользованных авансовых платежей
Фортификационные сооружения / фото иллюстративное

В сфере строительства фортификационных сооружений прокуратура с начала 2026 года взыскала через суд почти 300 миллионов авансовых платежей, которые не были использованы по назначению. Об этом УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос относительно представительства органами прокуратуры интересов государства. 

В ОГП сообщили, что строительство фортификационных сооружений требует особого внимания, поскольку срыв такого строительства влияет на безопасность страны. 

"Срыв сроков создает риск того, что отдельные территории останутся без укреплений в момент, когда они необходимы для обороны. В свою очередь взыскание неиспользованного аванса позволяет вернуть средства, необходимые для завершения работ. Дальнейшее промедление увеличивает риск потери и средств, и времени на обустройство оборонительных рубежей", - говорится в ответе. 

Всего, как следует из ответа ОГП, с начала года судами были удовлетворены 25 исков в этой сфере на общую сумму 293,6 млн грн. 

"Удовлетворен иск Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова в интересах государства в лице Харьковской областной государственной (военной) администрации к ООО "Высоко-технологические сооружения" в части взыскания неиспользованных средств предварительной оплаты, пени и штрафа на общую сумму более 13 млн грн за ненадлежащее выполнение условий договора относительно сроков строительства фортификационных сооружений", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Также удовлетворены 24 иска четырех окружных прокуратур Сумской области в интересах государства к ООО "Криворожское Промэнерго" о взыскании авансового платежа, полученного по договору о строительстве фортификационных сооружений, штрафных санкций и инфляционных расходов в общем размере 280,6 млн гривен.

Кроме того, в сфере пристального внимания находятся гидротехнические сооружения, поскольку они являются критически важными объектами национальной безопасности, так как обеспечивают энергетическую стабильность, водоснабжение, продовольственную безопасность и защиту населения от природных катастроф. Надежное функционирование этих объектов напрямую влияет на экономическое развитие и жизнеспособность всей страны.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, такие сооружения могут оставаться бесхозными или их незаконно отчуждают, что усложняет надлежащее обслуживание, ремонт и реагирование на аварии. 

"Промедление с такими работами может создать угрозу подтопления жилья, дорог и угодий", - подчеркнули в ОГП. 

В судебных исках прокуратура просит передать бесхозные сооружения общинам, отменить незаконную регистрацию или вернуть их государству. 

С начала года суды удовлетворили ряд исков в этой сфере. 

В частности, Киевской областной прокуратурой обеспечено исполнение судебного решения по ее иску в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины, Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины к ООО "СКВИРАПЛЕМРЫБХОЗ" и Региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областям о признании недействительным договора купли-продажи и возвращении в государственную собственность 19 гидротехнических сооружений площадью 20,8 тыс. кв. м. 

"Несмотря на то, что по закону приватизация таких объектов запрещена, спорные объекты на основании заключенного по результатам приватизации договора купли-продажи были отчуждены в пользу ответчика. Во исполнение решения суда право собственности общества на недвижимое имущество прекращено", - сообщили в ОГП.

Кроме того, судом удовлетворены 4 иска Самборской окружной прокуратуры Львовской области в интересах государства о передаче в коммунальную собственность территориальной общины бесхозного недвижимого имущества ‒ 4 гидротехнических сооружений. В настоящее время решения исполнены, гидротехнические сооружения приняты в коммунальную собственность Раловского сельского совета.

Также удовлетворён иск Винницкой окружной прокуратуры Винницкой области в интересах государства к ЧП "Агрофирма Батькивщина". Признана недействительной и отменена государственная регистрация права частной собственности предприятия на гидротехническое сооружение площадью более 2,6 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке водного фонда Стрижавской объединённой территориальной громады. В настоящее время решение суда исполнено.

Юлия Мельник

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