Победители конкурса "Час діяти, Україно!" восстановили туристический маршрут в Бобрицкой громаде. Маршрут ведет к "Роженої
криниці" и "Гори над озером Бучак".
Владимир Зеленский сообщил об атаке рф 117 дронами, несмотря на договоренности о прекращении огня. Под ударом оказались
Днепропетровская, Сумская, Черкасская и другие области.
В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами, включая «Shahed». ВСУ сбили 56 «Shahed», но 48 имитаторов потеряны.
Пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.
Ночью Черкасская область была под вражеским прицелом, большинство дронов направили на Черкассы. К счастью, обошлось без
пострадавших, но поврежден объект инфраструктуры и складские помещения.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в
Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.