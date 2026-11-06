Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без света

$45.440.0951.040.21
ukenru
07:24 • 10123 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
07:15 • 16959 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
06:40 • 18946 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 19565 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
05:44 • 14388 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 32940 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 35045 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 27326 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 38879 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 21781 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии5 ноября, 23:45 • 12201 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto6 ноября, 01:18 • 18714 просмотра
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану6 ноября, 01:49 • 11557 просмотра
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto04:57 • 12767 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 8134 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 16961 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:40 • 18946 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 19566 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 38880 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 30781 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Испания
Реклама
УНН Lite
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 3318 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 4880 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 9014 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 24359 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 21049 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без света

Киев • УНН

 • 440 просмотра

6 ноября аварийные отключения ввели в Киеве и четырех областях. Причина — сложная ситуация в энергосистеме после атак РФ.

Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без света

Киев и четыре области на утро 6 ноября переведены на аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

По состоянию на этот час в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии в объеме 5 очередей. Это необходимо, чтобы не допустить снижения уровня напряжения в энергосистеме

- сообщили в Укрэнерго.

Что такое очереди отключения света и как они работают

Как объясняли энергетики, чем больше дефицит электроэнергии, тем больше очередей отключения применяется, а потому увеличивается продолжительность отключений.

Уже при 4 очередях может быть 12+ часов отключений.

Состояние энергосистемы

По данным Укрэнерго, из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Сегодня, 6 ноября, в части регионов Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей в объеме от 2,5 до 4 очередей", — указали в компании.

Особенно сложной остается ситуация в Киеве. Поэтому в течение дня графики отключений могут часто меняться. Энергетики непрерывно работают над стабилизацией ситуации и возвращением к прогнозируемым графикам отключений, отметили в Укрэнерго.

Минэнерго раскрыло тактику рф в атаках на энергетику06.11.26, 10:16 • 1548 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Черниговская область
Укрэнерго
Украина
Киев