Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без света

Киев и четыре области на утро 6 ноября переведены на аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

По состоянию на этот час в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии в объеме 5 очередей. Это необходимо, чтобы не допустить снижения уровня напряжения в энергосистеме - сообщили в Укрэнерго.

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Как объясняли энергетики, чем больше дефицит электроэнергии, тем больше очередей отключения применяется, а потому увеличивается продолжительность отключений.

Уже при 4 очередях может быть 12+ часов отключений.

Состояние энергосистемы

По данным Укрэнерго, из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Сегодня, 6 ноября, в части регионов Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей в объеме от 2,5 до 4 очередей", — указали в компании.

Особенно сложной остается ситуация в Киеве. Поэтому в течение дня графики отключений могут часто меняться. Энергетики непрерывно работают над стабилизацией ситуации и возвращением к прогнозируемым графикам отключений, отметили в Укрэнерго.

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