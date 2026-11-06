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Минэнерго раскрыло тактику рф в атаках на энергетику

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Российские атаки вызвали новые отключения электроэнергии в семи областях Украины. Самая сложная ситуация в Киеве и области, где действуют сетевые ограничения.

Минэнерго раскрыло тактику рф в атаках на энергетику

россия продолжает атаки на энергетику Украины и прибегает к тактике повторных ударов. Новые отключения электроэнергии зафиксированы в 7 областях. Сложнее всего — в Киеве и области, действуют сетевые ограничения. Об этом сообщили в Минэнерго 6 ноября, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Враг не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру и применяет тактику повторных ударов, нанося значительный ущерб энергообъектам", — сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, "ночью и утром в результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях". Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики проводят ремонтные работы. Восстановление осложняют воздушные тревоги, однако после отбоя бригады сразу возвращаются к работе, указали в министерстве.

Ситуация в Киеве и по стране

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики вынужденно продолжают применять сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения продолжаются круглосуточно", — отметили в Минэнерго.

В большинстве областей Украины, как сообщается, действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Из-за постоянных атак ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня, подчеркнули в Минэнерго.

Все насосные станции Киева работают в штатном режиме - КГГА06.11.26, 09:24 • 1510 просмотров

Юлия Шрамко

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