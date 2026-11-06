Все насосные станции Киева работают в штатном режиме - КГГА

В Киеве все водопроводные и канализационные насосные станции работают в штатном режиме в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Давление в водопроводных сетях поддерживается в пределах нормативных показателей. Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы - говорится в сообщении.

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Большинство объектов водоснабжения и водоотведения Киева требуют значительно большей мощности, чем могут обеспечить генераторы. Поэтому для их автономной работы городу необходимы отдельные электростанции. Работы должны завершить уже до конца года.

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