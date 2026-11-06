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Все насосные станции Киева работают в штатном режиме - КГГА

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В Киеве поддерживают нормативное давление в водопроводных сетях. "Киевводоканал" контролирует системы водоснабжения и водоотведения.

Все насосные станции Киева работают в штатном режиме - КГГА

В Киеве все водопроводные и канализационные насосные станции работают в штатном режиме в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Давление в водопроводных сетях поддерживается в пределах нормативных показателей. Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Большинство объектов водоснабжения и водоотведения Киева требуют значительно большей мощности, чем могут обеспечить генераторы. Поэтому для их автономной работы городу необходимы отдельные электростанции. Работы должны завершить уже до конца года.

Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой05.11.26, 17:54 • 41950 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев