От Ставропольского края до Башкортостана — где в российских регионах этой ночью было шумно и неспокойно
Киев • УНН
В Невинномысске повреждена электростанция, а в Валуйках вспыхнул пожар и пострадали два человека. ПВО работала в нескольких регионах России.
В ночь на 26 ноября ряд регионов России и временно оккупированных территорий Украины подвергся атаке беспилотников, раздавались многочисленные взрывы, работала ПВО и вводились ограничения в аэропортах. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.
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В Невинномысске Ставропольского края атаковали электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией, в частности, предприятие по производству компонентов для взрывчатых веществ. Местные жители сообщали о более чем 30 взрывах. Власти подтвердили повреждения и перевели все школы города на дистанционное обучение.
В Башкортостане, по предварительной информации, под удар попал объект нефтетранспортной инфраструктуры компании "Транснефть-Урал". В Валуйках Белгородской области после атаки возник пожар, повреждены супермаркет и магазин пиротехники. Всего в области сообщили о 2 пострадавших.
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Многочисленные взрывы и работу российской ПВО также фиксировали во временно оккупированных Мариуполе, Бердянске и Приазовье. Информацию о возможных попаданиях уточняют.
Где работала российская ПВО и ограничивали полёты
По словам Андрющенко, работу противовоздушной обороны фиксировали в Ростовской, Воронежской, Тульской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. В Воронежской области сообщают о повреждении нескольких домов.
Временные ограничения на приём и отправку самолётов вводили в аэропортах Краснодара, Волгограда, Ульяновска, Уфы и Калининграда.
По состоянию на утро угроза атак беспилотников, по информации Андрющенко, сохранялась в 10 регионах России.
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