В Ставропольском крае россии беспилотники атаковали промышленную зону Невинномысска, где расположено крупное химическое предприятие, обеспечивающее российский военно-промышленный комплекс сырьём для производства взрывчатки. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

Детали

Губернатор Ставропольского края владимир владимиров заявил о работе противовоздушной обороны и якобы сбитии беспилотников. Местные жители сообщают о мощных взрывах. Ранее в регионе объявили ракетную и беспилотную опасность.

Информации о последствиях атаки и возможных повреждениях предприятий пока нет.

Чем важен Невинномысск для российского ВПК

В городе работает крупный химический завод "Невинномысский Азот", который входит в группу "ЕвроХим" и поставляет сырьё предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину завод неоднократно подвергался атакам беспилотников.

В частности, в мае 2026 года промышленная зона Невинномысска уже подвергалась атаке. Тогда местные власти сообщали о двух пострадавших работниках предприятий. По подсчётам ASTRA, это была как минимум 7-я атака на химический завод с начала полномасштабной войны.

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