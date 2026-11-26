У Ставропольському краї росії безпілотники атакували промислову зону Невинномиська, де розташоване велике хімічне підприємство, яке забезпечує російський військово-промисловий комплекс сировиною для виробництва вибухівки. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на місцеву владу, пише УНН.

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Губернатор Ставропольського краю володимир володимиров заявив про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи. Раніше в регіоні оголосили ракетну та безпілотну небезпеку.

Інформації про наслідки атаки та можливі пошкодження підприємств наразі немає.

Чим важливий Невинномиськ для російського ВПК

У місті працює великий хімічний завод "Невинномиський Азот", який входить до групи "ЄвроХім" та постачає сировину підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну завод неодноразово зазнавав атак безпілотників.

Зокрема, у травні 2026 року промислова зона Невинномиська вже перебувала під атакою. Тоді місцева влада повідомляла про двох постраждалих працівників підприємств. За підрахунками ASTRA, це була щонайменше 7-ма атака на хімічний завод від початку повномасштабної війни.

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