Померла легендарна німецька модель Верушка, яка прикрасила сотні журнальних обкладинок та стала однією з найвідоміших постатей світової моди 1960-х років. Про це повідомляє "Медуза", пише УНН.

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Верушка народилася у 1939 році в Кенігсберзі (нині калінінград) у дворянській родині. Коли майбутній супермоделі було 5 років, її батька стратили за участь у змові проти Адольфа Гітлера.

Родина втратила своє майно, а після завершення Другої світової війни деякий час жила в таборах для біженців.

Від таборів для біженців до світових подіумів

Верушка здобула світову популярність у 1960-х роках. Вона співпрацювала з відомими фотографами Річардом Аведоном, Ірвінгом Пенном та Франко Рубартеллі.

До 1970 року модель встигла знятися для 800 журнальних обкладинок. Вона також спробувала себе в кінематографі, зігравши саму себе у фільмі італійського режисера Мікеланджело Антоніоні "Фотозбільшення".

Німецьке видання Vogue називає Верушку першою німецькою супермоделлю.

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