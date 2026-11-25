Спочатку пограв у GTA VI, а потім виграв Гран-прі F1 - Ферстаппен провів 40 годин у грі між гонками у Лас-Вегаса
Київ • УНН
Макс Ферстаппен розповів, що понад 40 годин грав у GTA VI під час вікенду Гран-прі Лас-Вегаса, де здобув перемогу.
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен розповів, що у вільний час на Гран-прі Лас-Вегаса 2026 грав у Grand Theft Auto VI, передає УНН.
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Як розповів Ферстаппен під час одного із стрімів на Twitch, він провів вихідні під час Гран-прі Лас-Вегаса, до речі, на яких переміг, занурившись у гру GTA VI, і зазначив, що провів за нею понад 40 годин.
Під час стріму він розповів, що грав вранці та ввечері, у перервах між гонками на трасі.
"У Вегасі я багато грав увечері та вранці. Адже я все одно не можу вийти на вулицю і прогулятися", - сказав Ферстаппен.
Окрім того, він зізнався, що через проходження гри від Rockstar, яку він вже пройшов на 80%, забув про запланований стрім із Minecraft.
Також гонщик розповів, що пропустив більшість основних відеороликів, назвавши їх "занадто нудними".
Зазначимо, Ферстаппен із Red Bull переміг на Гран-прі Лас-Вегаса, яке завершилося 22 листопада за київським часом. Перегони стали одними з найнезвичніших у сезоні Формули-1: за 50 кіл лідер змінювався 35 разів, а доля призових місць вирішилася наприкінці гонки.
Другим фінішував британець Ландо Норріс із McLaren, який поступився переможцю лише 0,639 секунди. Третє місце посів його напарник, австралієць Оскар Піастрі.
Нагадаємо
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