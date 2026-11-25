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В Україні вперше в історії збили реактивний безпілотник "Герань" лазерною ППО. Про це повідомив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Лазерні установки ППО "Blysk" від компанії Carmin Sky демонструють перші результати в бойових умовах. Нещодавно бойовий лазер, який був встановлений для захисту обʼєкту критичної інфраструктури вперше в світі збив реактивний дрон "Герань" - повідомив "Флеш".

За його словами, технологія лазерної системи ППО розвивається в рамках державної програми "Приватне ППО" при підтримці кластеру оборонних технологій Брейв-1.

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В Україні кілька компаній займаються розробками у сфері застосування лазерів для ППО. Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з’являються хороші новини. Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури - резюмував "Флеш".

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