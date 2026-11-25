В Україні лазером уперше збили реактивний дрон "Герань" - радник Зеленського
Київ • УНН
Лазерна система ППО Blysk збила реактивний дрон "Герань" під час захисту критичної інфраструктури. Технологію випробують у межах держпрограми.
В Україні вперше в історії збили реактивний безпілотник "Герань" лазерною ППО. Про це повідомив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.
Лазерні установки ППО "Blysk" від компанії Carmin Sky демонструють перші результати в бойових умовах. Нещодавно бойовий лазер, який був встановлений для захисту обʼєкту критичної інфраструктури вперше в світі збив реактивний дрон "Герань"
За його словами, технологія лазерної системи ППО розвивається в рамках державної програми "Приватне ППО" при підтримці кластеру оборонних технологій Брейв-1.
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