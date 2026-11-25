Європейська комісія змінила переговорну позицію Європейського Союзу щодо вступу України до ЄС, частково враховуючи вимоги Польщі щодо захисту фермерів та перевізників. Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, пише УНН.

Це стосується двох сфер переговорів: сільського господарства та транспорту, які Україна хоче відкрити до кінця року. Нові положення включають можливість обмеження доступу до ринку ЄС для найчутливішої української сільськогосподарської продукції, спеціальні правила субсидування українських фермерських господарств та перехідний період для каботажу, тобто внутрішніх перевезень, що здійснюються іноземними перевізниками.

"Однак Польща хоче ще детальніших гарантій", – сказав польський дипломат RMF FM.

Що визначено у проєкті

У проєкті переговорної позиції зазначено, що "перехідні періоди або цільові спеціальні рішення можуть бути необхідними" щодо субсидій ЄС для українських ферм та доступу до ринку для найчутливішої сільськогосподарської продукції. Це включає зерно, птицю, яйця та цукор, хоча вони не згадуються поіменно.

Це відповідь на занепокоєння таких країн, як Польща. У 2023 році збільшення надходження української сільськогосподарської продукції викликало протести польських фермерів, які повідомляли, що вони не в змозі конкурувати з дешевшим імпортом. Це призвело до блокування кордонів та суперечки з Брюсселем щодо обмежень на імпорт.

Європейська комісія оголосила про можливість спеціальних захисних заходів для українського сільського господарства в жовтні. Вона вказала, що його "масштаби та висока продуктивність" можуть виправдати обмеження доступу до субсидій ЄС та ринку для найчутливішої продукції.

Аналогічне питання стосується транспорту. Після російського вторгнення ЄС скасував вимогу щодо дозволів на багато транспортних операцій, що здійснюються українськими компаніями. Польські перевізники попередили, що конкурують з ними на нерівних умовах. У листопаді 2023 року вони почали блокувати прикордонні переходи, вимагаючи змін до правил доступу на ринок для українських компаній.

Позиція Польщі

Як повідомив польський дипломат журналісту RMF FM, "зміни відповідають нашим вимогам". Однак Варшава хоче додатково уточнити та посилити деякі положення. Як стало відомо журналісту RMF FM, Франція також прагне гарантій щодо українського сільського господарства.

Польща має значний вплив: відкриття та закриття наступних етапів переговорів про вступ вимагає одностайності серед держав-членів. Тому Варшава може заблокувати прогрес у переговорах, якщо вважатиме свої інтереси недостатньо захищеними. Європейська комісія хоче відкрити обидві сфери переговорів з Україною до 15 грудня.

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Таким деталям, як тривалість перехідних періодів, рівень квот на українську сільськогосподарську продукцію та правила каботажу, доведеться почекати. Їх обговорюватимуть лише після закриття відповідних розділів, що може зайняти місяці або навіть роки, вказує видання. Україна виступає проти постійного виключення своїх фермерів з європейського ринку. Вона дозволяє лише пропорційні та обмежені в часі перехідні періоди.

Позиція України

Українська сторона вже висловлювала застереження щодо можливого запровадження постійних обмежень для аграрного експорту після набуття членства в ЄС.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький раніше заявив, що Київ готовий обговорювати перехідні періоди для адаптації аграрного сектору, проте не погоджується з безстроковим обмеженням доступу української продукції до європейського ринку. За його словами, тимчасові механізми можуть бути частиною переговорного процесу, однак постійні обмеження суперечили б принципу повноправного членства в Європейському Союзі.

Також українська сторона наголошує, що будь-які спеціальні умови для чутливих аграрних товарів, зокрема їх перелік, тривалість обмежень та можливі механізми підтримки виробників, мають визначатися виключно під час переговорів про вступ.