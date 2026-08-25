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Тарас Висоцький

Міністр аграрної політики та продовольства України
Тарас Миколайович Висоцький народився 6 серпня 1986 року в селі Кунин Здолбунівського району Рівненської області. У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Здобув ступінь магістра Університету імені Гумбольдта у Берліні. Фахівець з аграрної політики та економіки АПК із понад десятирічним досвідом у профільних органах влади. До призначень в уряді працював у галузевих асоціаціях. З вересня 2019 року — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. З травня 2021-го — перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, де послідовно працював при міністрах Романі Лещенку та Миколі Сольському. Після арешту Сольського у травні 2024 року тимчасово виконував обов'язки міністра. У липні 2025 року звільнений з посади першого заступника. 16 липня 2026 року призначений міністром аграрної політики та продовольства у складі уряду Корецького. Водночас у квітні 2026 року НАБУ та САП направили до суду справу за звинуваченням Висоцького у зловживаннях під час закупівлі продуктів харчування на суму близько 62 млн грн.
2019
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
2021
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства
2024
В. о. міністра аграрної політики після арешту Миколи Сольського
2026
Призначений міністром аграрної політики та продовольства України
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