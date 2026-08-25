Тарас Висоцький

Міністр аграрної політики та продовольства України

Тарас Миколайович Висоцький народився 6 серпня 1986 року в селі Кунин Здолбунівського району Рівненської області. У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Здобув ступінь магістра Університету імені Гумбольдта у Берліні. Фахівець з аграрної політики та економіки АПК із понад десятирічним досвідом у профільних органах влади. До призначень в уряді працював у галузевих асоціаціях. З вересня 2019 року — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. З травня 2021-го — перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, де послідовно працював при міністрах Романі Лещенку та Миколі Сольському. Після арешту Сольського у травні 2024 року тимчасово виконував обов'язки міністра. У липні 2025 року звільнений з посади першого заступника. 16 липня 2026 року призначений міністром аграрної політики та продовольства у складі уряду Корецького. Водночас у квітні 2026 року НАБУ та САП направили до суду справу за звинуваченням Висоцького у зловживаннях під час закупівлі продуктів харчування на суму близько 62 млн грн.