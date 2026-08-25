Тарас Висоцький
Через російські удари по портах і суднах експорт зерна з України на початку серпня впав до 30% від потреби. Міністр Висоцький заявив, що без відновлення роботи чорноморських портів експорт не перевищить 50%.
Президент доручив голові уряду і відповідним міністрам розібрати з громадами спроможності місцевих бюджетів і провести логістичний аудит.
Рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки зерна через Румунію, а російські удари перенаправляють український експорт з Одеси. Це збільшує витрати та затримки, загрожуючи глобальним постачанням продовольства.
Мінагрополітики прогнозує дефіцит зерносховищ до 11 млн тонн до кінця осені. Румунія допомагатиме збільшити пропускну здатність порту Констанца та пунктів пропуску.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Франції щодо російських атак у Чорному морі. Сторони обговорили необхідність міжнародної відповіді для захисту судноплавства та експорту зерна.
Президент підписав закон №4921-IX, який гармонізує правила органічного ринку з вимогами ЄС. Документ запроваджує нову систему контролю та спрощує вихід українських виробників на ринок ЄС.
Уряд відновив Міністерство аграрної політики та продовольства на чолі з Тарасом Висоцьким. Також створено Міністерство у справах громад, територій та ВПО, яке очолив Віталій Безгін.