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Угорщина зняла вето на просування у ЄС з відкриттям нових кластерів для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8546 перегляди

Посли ЄС відкрили шлях для початку переговорів щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Угорщина відмовилася від блокування через права меншин.

Угорщина зняла вето на просування у ЄС з відкриттям нових кластерів для України - ЗМІ

Посли ЄС у Брюсселі в середу, 7 жовтня, відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Угорщина зняла вето з переговорів. Про це з посиланням на дипломатів ЄС повідомляє Rapporteur, пише УНН.

Деталі

Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.

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Наступним кроком є ​​узгодження столицями країн блоку проєктів спільних позицій ЄС, що потенційно прокладе шлях для офіційного відкриття двох кластерів на міжурядовій конференції (IGC) наступного тижня, пише видання.

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У разі відкриття залишаться лише два з шести переговорних кластерів для України: кластер 4, що охоплює цифрову та промислову політику, та кластер 5, що охоплює енергетику та клімат.

"Угорщина на початку цього тижня дала зрозуміти, що вона відмовиться від своєї опозиції, якщо парламент України схвалить угоду з Будапештом про захист прав угорської меншини", - ідеться у публікації.

Голосування в українському парламенті, Верховній Раді, пише видання, "заплановано на наступний понеділок". "Наступного дня міністри європейських країн ЄС зберуться на зустріч у Люксембурзі. Дипломати сподіваються скликати IGC, щоб офіційно відкрити кластери в кулуарах зустрічі", - зазначається у публікації.

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"Україна наступного тижня ухвалює законодавство в Раді, і ми сподіваємося, що на цій основі в Раді буде одностайність щодо відкриття кластерів 2 та 3. До речі, те саме буде справедливим і для Молдови", – сказав дипломат ЄС.

ЄС відкрив кластери номер 1 і 6 у червні та липні, але новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром загальмував подальший прогрес, доки не буде схвалено угоду про права меншин, зазначає видання.

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У вівторок Європейська комісія представила ширший перегляд політики розширення, згідно з яким кандидати на членство в ЄС будуть перебувати на випробувальному терміні 15 років.

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Юлія Шрамко

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