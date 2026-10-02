Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років

Угорщина привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин і очікує на його ухвалення вже у жовтні. Про це заявила 2 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у соцмережах, пише УНН.

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"Віцепрем'єр-міністр України Всеволод Ченцов особисто повідомив мене, що до українського парламенту буде внесено законопроєкт про освітні права національних меншин. Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні угорсько-українські професійні консультації та консультації з представниками угорської громади Закарпаття протягом останніх тижнів", - написала Орбан.

Вона зауважила, що ухвалення законопроєкту "може посилити правові гарантії освіти угорською рідною мовою та мережі навчальних закладів".

"Очікується, що український парламент винесе рішення щодо законопроєкту в жовтні", - зазначили Орбан.

Угорщина, з її слів, "залишається зацікавленою в діалозі та у відчутних результатах у повсякденному житті угорської громади Закарпаття".

"Ми раді, що за кілька місяців ми досягли більших і реальних результатів у зміцненні прав угорської меншини на Закарпатті, ніж уряд Орбана досяг за 10 років", - наголосила голова МЗС Угорщини.

Законопроєкт щодо нацменшин уже у парламенті - про що там йдеться

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України зареєстровано у парламенті під №16119 від 1 жовтня 2026 року.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєктом закону передбачається уточнення положень законодавства щодо використання мов національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, та мов корінних народів України в освітньому процесі поряд із державною мовою. Зокрема, пропонується надати можливість використовувати відповідні мови не лише безпосередньо в освітньому процесі, а й в інших формах комунікації між здобувачами освіти та іншими учасниками освітнього процесу у приміщеннях і на території закладу освіти.

З метою створення належних умов для функціонування закладів освіти, у яких здійснюється навчання мовами національних меншин (спільнот) України та корінних народів України, законопроєктом передбачається можливість надання закладам загальної середньої освіти відповідного статусу. Такий статус дає змогу враховувати мовні, культурні та освітні потреби здобувачів освіти та їхніх сімей.

Окремі положення законопроєкту спрямовані на забезпечення можливості врахування культурної та мовної самобутності відповідних спільнот в освітніх програмах, зокрема шляхом передбачення вивчення національної історії, збереження матеріальної та духовної культури, національних традицій, символіки та звичаїв.

Проєкт закону також передбачає удосконалення гарантій доступу до освіти у разі реорганізації або ліквідації закладу загальної середньої освіти зі статусом закладу загальної середньої освіти національної меншини (спільноти) України або закладу загальної середньої освіти корінного народу України. Зокрема, за заявою батьків учня передбачається гарантування можливості продовження здобуття освіти на відповідному рівні в іншому закладі освіти з відповідним статусом, у якому навчання здійснюється мовою відповідної національної меншини (спільноти) України або корінного народу України.

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