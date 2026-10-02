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До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT

Київ • УНН

 • 6044 перегляди

росія планує масовані удари по енергетичних і водних об’єктах України.

До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT

росія цієї зими готує потужні удари по українській енергетиці, щоб спричинити колапс і гуманітарну кризу в Україні. москва планує використати до тисячі ракет, дронів та бомб. Про це пише The New York Times, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі у Парижі показав європейським партнерам план, перехоплений у росії, який передбачає "примушення українців до покори через холод". 

"Шмигаль охарактеризував цей документ як перехоплений російський план, спрямований на те, щоб спричинити колапс енергетичної системи шляхом систематичних атак. У плані описано кампанію ударів із застосуванням до 1000 ракет, дронів та бомб. Вони будуть спрямовані на широке коло об’єктів, зокрема на електричні підстанції, гідро- та теплові електростанції, а також котельні", - пише видання. 

Зазначається, що найбільше занепокоєння викликає те, що, згідно з документом, росія має намір змусити три діючі атомні електростанції України - основу її енергетичної інфраструктури - зупинитися, обстрілявши ракетами електричні розподільні підстанції, які з’єднують їх з енергомережею. Ці підстанції розташовані менш ніж за кілометр від реакторів.

У плані також зазначено, що москва націлить десятки балістичних ракет та плануючих бомб на систему водопостачання України, зокрема на насосні станції та очисні споруди. 

"Раніше росія ніколи не завдавала масштабних ударів по таких об’єктах. Українські чиновники приватно висловлювали занепокоєння тим, що країна має обмежені резервні плани на випадок серйозних перебоїв з водопостачанням. Кінцевою метою є відключення великих українських міст від електропостачання, опалення та водопостачання, що може спричинити гуманітарну кризу. Київ, Харків та Одеса визначені як головні цілі: планується скоротити постачання електроенергії в цих містах на 90%, зменшити постачання тепла - до 90%, а також серйозно порушити роботу каналізаційної системи", - додає видання. 

Нагадаємо 

30 вересня росіяни перейшли до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. 

Павло Башинський

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