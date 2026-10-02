До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT

Этой зимой россия готовит мощные удары по украинской энергетике, чтобы вызвать коллапс и гуманитарный кризис в Украине. москва планирует использовать до тысячи ракет, дронов и бомб. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи в Париже показал европейским партнерам перехваченный у россии план, который предусматривает "принуждение украинцев к покорности холодом".

"Шмыгаль охарактеризовал этот документ как перехваченный российский план, направленный на то, чтобы вызвать коллапс энергетической системы путем систематических атак. В плане описана кампания ударов с применением до 1000 ракет, дронов и бомб. Они будут направлены на широкий круг объектов, в частности на электрические подстанции, гидро- и теплоэлектростанции, а также котельные", - пишет издание.

Отмечается, что наибольшее беспокойство вызывает то, что, согласно документу, россия намерена заставить три действующие атомные электростанции Украины - основу ее энергетической инфраструктуры - остановиться, обстреляв ракетами электрические распределительные подстанции, которые соединяют их с энергосетью. Эти подстанции расположены менее чем в километре от реакторов.

В плане также указано, что москва нацелит десятки баллистических ракет и планирующих бомб на систему водоснабжения Украины, в частности на насосные станции и очистные сооружения.

"Ранее россия никогда не наносила масштабных ударов по таким объектам. Украинские чиновники в частном порядке выражали обеспокоенность тем, что страна имеет ограниченные резервные планы на случай серьезных перебоев с водоснабжением. Конечной целью является отключение крупных украинских городов от электроснабжения, отопления и водоснабжения, что может вызвать гуманитарный кризис. Киев, Харьков и Одесса определены как главные цели: планируется сократить поставки электроэнергии в этих городах на 90%, уменьшить поставки тепла - до 90%, а также серьезно нарушить работу канализационной системы", - добавляет издание.

Напомним

30 сентября россияне перешли к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.