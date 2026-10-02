$44.830.1550.700.02
ukenru
Эксклюзив
08:25 • 678 просмотра
Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут
08:09 • 1960 просмотра
Украина внесла на рассмотрение закон о национальных меньшинствах, Венгрия одобрила: достигли большего, чем правительство Орбана за 10 лет
06:52 • 11012 просмотра
До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT
06:37 • 11308 просмотра
Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку — WP
05:55 • 11618 просмотра
Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничилиPhoto
03:07 • 20699 просмотра
Враг снова попал в Южный мост в Киеве
1 октября, 22:52 • 25219 просмотра
Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для санкций ЕС — Сибига
1 октября, 20:32 • 24258 просмотра
россияне атаковали Харьков дронами: повреждены административное здание и магазин
1 октября, 19:02 • 28132 просмотра
Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попаданиеVideo
1 октября, 18:52 • 24211 просмотра
Турция и ООН готовят новые переговоры о перемирии в Чёрном море — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.3м/с
52%
763мм
Популярные новости
Моя совесть абсолютно чиста: тренер Португалии Жезуш прокомментировал демарш Роналду1 октября, 23:54 • 5804 просмотра
Премьер-министр Болгарии отверг обвинения в пророссийской позиции2 октября, 00:25 • 12159 просмотра
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих и третий авианосец — WSJ2 октября, 00:56 • 11903 просмотра
Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц2 октября, 01:55 • 10795 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности07:15 • 6854 просмотра
публикации
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 2726 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности07:15 • 7120 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 47761 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 51091 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 55160 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Фридрих Мерц
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Южный мост (Киев)
Германия
Турция
Реклама
УНН Lite
Вышел новый трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества" с Джонни ДеппомVideo08:29 • 226 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto08:07 • 2726 просмотра
В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновлениеPhoto1 октября, 16:41 • 28172 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы1 октября, 15:10 • 33796 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"1 октября, 14:45 • 33742 просмотра
Актуальное
Отопление
SpaceX Dragon
SpaceX Starship
The New York Times
The Washington Post

До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT

Киев • УНН

 • 11027 просмотра

россия планирует массированные удары по энергетическим и водным объектам Украины.

До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT

Этой зимой россия готовит мощные удары по украинской энергетике, чтобы вызвать коллапс и гуманитарный кризис в Украине. москва планирует использовать до тысячи ракет, дронов и бомб. Об этом пишет The New York Times, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи в Париже показал европейским партнерам перехваченный у россии план, который предусматривает "принуждение украинцев к покорности холодом". 

"Шмыгаль охарактеризовал этот документ как перехваченный российский план, направленный на то, чтобы вызвать коллапс энергетической системы путем систематических атак. В плане описана кампания ударов с применением до 1000 ракет, дронов и бомб. Они будут направлены на широкий круг объектов, в частности на электрические подстанции, гидро- и теплоэлектростанции, а также котельные", - пишет издание. 

Отмечается, что наибольшее беспокойство вызывает то, что, согласно документу, россия намерена заставить три действующие атомные электростанции Украины - основу ее энергетической инфраструктуры - остановиться, обстреляв ракетами электрические распределительные подстанции, которые соединяют их с энергосетью. Эти подстанции расположены менее чем в километре от реакторов.

В плане также указано, что москва нацелит десятки баллистических ракет и планирующих бомб на систему водоснабжения Украины, в частности на насосные станции и очистные сооружения. 

"Ранее россия никогда не наносила масштабных ударов по таким объектам. Украинские чиновники в частном порядке выражали обеспокоенность тем, что страна имеет ограниченные резервные планы на случай серьезных перебоев с водоснабжением. Конечной целью является отключение крупных украинских городов от электроснабжения, отопления и водоснабжения, что может вызвать гуманитарный кризис. Киев, Харьков и Одесса определены как главные цели: планируется сократить поставки электроэнергии в этих городах на 90%, уменьшить поставки тепла - до 90%, а также серьезно нарушить работу канализационной системы", - добавляет издание. 

Напомним 

30 сентября россияне перешли к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. 

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
The New York Times
Париж
Украина
Денис Шмыгаль
Одесса
Киев
Харьков