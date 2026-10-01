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Турция и ООН готовят новые переговоры о перемирии в Чёрном море — СМИ

Киев • УНН

 • 10712 просмотра

Переговоры с участием Турции, ООН и посредников запланированы на начало октября. Инициатива должна защитить перевозки зерна и порты.

Турция и ООН готовят новые переговоры о перемирии в Чёрном море — СМИ
Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Турция и ООН инициировали новые переговоры с россией и Украиной о прекращении огня в Чёрном море, пытаясь объединить разрозненные усилия по защите поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам высокопоставленного дипломата, встречи состоятся в начале октября. Посредниками выступят представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), добавил дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Издание отмечает, что эта инициатива, стартовавшая в сентябре при поддержке других мировых держав, призвана повторить успех усилий 2022 года по обеспечению безопасности перевозок зерна по Чёрному морю. После того как это соглашение прекратило действовать год спустя, странам было трудно согласовать совместные действия по прекращению огня.

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Переговоры активизируются на фоне того, что Россия и Украина — на долю которых приходится более четверти мирового экспорта пшеницы — усиливают взаимные атаки на портовые объекты в Чёрном море, что в августе привело к росту цен на фьючерсы на пшеницу до трёхлетнего максимума. Эти нападения усиливают обеспокоенность поставками продовольствия, поскольку урожайность в других регионах страдает из-за неблагоприятных погодных условий, активизируется явление Эль-Ниньо, а цены остаются на многолетних пиковых уровнях.

Участие Турции и ООН придаёт этой инициативе весомости, поскольку именно они обеспечивали реализацию договорённости 2022 года о прекращении огня, гарантировавшей безопасную транспортировку зерна, удобрений и продуктов питания из украинских портов. Это соглашение стало одним из немногих случаев, когда ограниченное перемирие сохранялось в течение определённого времени за более чем четыре года полномасштабной войны России против Украины.

В конце сентября, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась закрытая встреча для запуска этой дипломатической инициативы. В ней приняли участие должностные лица из Турции, а также представители США, стран Европы, Индии и Египта (последний особенно сильно пострадал от перебоев с поставками зерна).

Участники обсуждали "чётко определённую и взаимную договорённость", предусматривающую свободное коммерческое судоходство и защиту портов и энергетической инфраструктуры, согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. В сентябре цены на пшеницу также несколько снизились.

Предстоящие переговоры будут сосредоточены прежде всего на проблемах стран, пострадавших от роста цен на продовольствие; существует надежда, что их удалённость от непосредственного конфликта будет способствовать успеху этой инициативы.

Представитель правительства Турции не ответил на запрос о комментарии. Ранее в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил "положительный" ответ от украинского лидера Владимира Зеленского относительно возобновления работы черноморского "зернового коридора". Однако министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий недавно сообщил агентству Bloomberg News, что не видит никаких положительных признаков того, что это может произойти в ближайшие месяцы.

Напомним

Перспективы заключения соглашения сейчас выглядят призрачными из-за позиции россии: диктатор владимир путин отклонил предложения о взаимном прекращении ударов между рф и Украиной в Чёрном море. Предложения прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в обмен на отказ Москвы от ударов по украинским судам являются неравноценными, поскольку российское дизельное топливо остаётся под санкциями, заявил он в четверг во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

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Министр иностранных дел россии сергей лавров в сентябре заявил, что возвращение к черноморскому соглашению 2022 года является "абсолютно неприемлемым и нереалистичным", утверждая, что Украина злоупотребляла условиями этой договорённости.

Антонина Туманова

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