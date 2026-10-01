Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"

Николас Кейдж. Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA

Николас Кейдж, среди последних работ которого — сериал Sony и Marvel «Человек-паук: Нуар» (Spider-Noir), раскритиковал киновселенную Marvel, назвав её чрезмерно финансируемым и постыдным зрелищем, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

«Говорю это с любовью, — отметил Кейдж на фанатском конвенте в Техасе. — Когда я вижу, как эти актёры — которым уже за 50, которые являются умными и чрезвычайно талантливыми людьми, — надевают эти нелепые костюмы и готовятся к драке (а в конце концов всё и так сводится к драке), мне трудно не думать о том, что киновселенная Marvel превращается в щедро финансируемый и “гламуризированный” реслинг (WWE)».

Сотрудничество Кейджа с Marvel — компанией, которой на протяжении многих десятилетий руководил автор комиксов Стэн Ли, — включает не только сериал «Человек-паук: Нуар» (который отменили после первого сезона), но и два фильма, где он исполнил роль супергероя Призрачного гонщика (Ghost Rider).

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62-летний Кейдж рассказал изданию Variety, что его интерес к проекту «Человек-паук: Нуар» имел прежде всего эстетический характер. «Я хотел попробовать воссоздать дух некоторых моих любимых актёров старой школы, — сказал он, — поскольку стремился воплотить тот стиль — Богарт, Кэгни, Эдвард Г. Робинсон — и выстраивал свою игру так, чтобы она соответствовала чёрно-белому формату».

Среди других кинозвёзд и режиссёров, которые высказывали скептицизм по поводу фильмов Marvel, — Мартин Скорсезе (он сравнил их с «парками развлечений») и Фрэнсис Форд Коппола (который назвал деятельность компании «мерзкой»).

Дени Вильнёв заметил, что, по его мнению, существует «слишком много фильмов Marvel, которые являются не чем иным, как результатом метода “вырезать и вставить” из других лент», тогда как Кен Лоуч назвал супергеройское кино «скучным» и «циничным действом, не имеющим ничего общего с искусством кино».

Следующей крупной ролью Кейджа станет главная роль в биографическом фильме Дэвида О. Расселла об импресарио Супербоула Джоне Мэддене.