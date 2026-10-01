Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"

$44.680.1850.720.21
ukenru
14:54 • 1454 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине
14:32 • 3950 просмотра
В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
12:45 • 13038 просмотра
Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор
Эксклюзив
12:29 • 18852 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
11:41 • 18905 просмотра
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро
Эксклюзив
10:30 • 32793 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
09:17 • 25300 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
1 октября, 08:00 • 24525 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
1 октября, 07:56 • 22783 просмотра
Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнкаVideo
1 октября, 06:19 • 25498 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.8м/с
42%
761мм
Популярные новости
россия атаковала Украину 107 дронами - сколько обезвредила ПВО1 октября, 05:19 • 6600 просмотра
Нефть подешевела на 1% - какой прогноз цен1 октября, 05:40 • 5270 просмотра
Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios1 октября, 06:27 • 3646 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo1 октября, 06:40 • 32834 просмотра
Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)PhotoVideo10:07 • 19928 просмотра
публикации
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине14:54 • 1416 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
12:29 • 18838 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
10:30 • 32783 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 56040 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 48647 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Харьковская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 892 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 2150 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 60651 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 77879 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 81403 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29
Хранитель
Фильм
Старлинк

Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Николас Кейдж раскритиковал Marvel за чрезмерное финансирование и однообразные драки. Актёр также сыграл в отменённом сериале "Человек-паук: Нуар".

Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"
Николас Кейдж. Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA

Николас Кейдж, среди последних работ которого — сериал Sony и Marvel «Человек-паук: Нуар» (Spider-Noir), раскритиковал киновселенную Marvel, назвав её чрезмерно финансируемым и постыдным зрелищем, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

«Говорю это с любовью, — отметил Кейдж на фанатском конвенте в Техасе. — Когда я вижу, как эти актёры — которым уже за 50, которые являются умными и чрезвычайно талантливыми людьми, — надевают эти нелепые костюмы и готовятся к драке (а в конце концов всё и так сводится к драке), мне трудно не думать о том, что киновселенная Marvel превращается в щедро финансируемый и “гламуризированный” реслинг (WWE)».

Сотрудничество Кейджа с Marvel — компанией, которой на протяжении многих десятилетий руководил автор комиксов Стэн Ли, — включает не только сериал «Человек-паук: Нуар» (который отменили после первого сезона), но и два фильма, где он исполнил роль супергероя Призрачного гонщика (Ghost Rider).

Marvel представила трейлер новых "Мстителей"15.08.26, 09:00 • 104354 просмотра

62-летний Кейдж рассказал изданию Variety, что его интерес к проекту «Человек-паук: Нуар» имел прежде всего эстетический характер. «Я хотел попробовать воссоздать дух некоторых моих любимых актёров старой школы, — сказал он, — поскольку стремился воплотить тот стиль — Богарт, Кэгни, Эдвард Г. Робинсон — и выстраивал свою игру так, чтобы она соответствовала чёрно-белому формату».

Среди других кинозвёзд и режиссёров, которые высказывали скептицизм по поводу фильмов Marvel, — Мартин Скорсезе (он сравнил их с «парками развлечений») и Фрэнсис Форд Коппола (который назвал деятельность компании «мерзкой»).

Дени Вильнёв заметил, что, по его мнению, существует «слишком много фильмов Marvel, которые являются не чем иным, как результатом метода “вырезать и вставить” из других лент», тогда как Кен Лоуч назвал супергеройское кино «скучным» и «циничным действом, не имеющим ничего общего с искусством кино».

Следующей крупной ролью Кейджа станет главная роль в биографическом фильме Дэвида О. Расселла об импресарио Супербоула Джоне Мэддене.

Антонина Туманова

УНН Lite
Режиссер
Фильм
Marvel Entertainment
Хранитель