россия атаковала Украину 107 дронами - сколько обезвредила ПВО
Киев • УНН
В ночь на 1 октября россия запустила по Украине 107 дронов, в том числе 63 реактивных. ПВО сбила или подавила 87 целей.
россия в ночь на 1 октября атаковала Украину 107 дронами. Из них 87 были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковал враг
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 октября (с 18:00 30 сентября) противник атаковал 107 ударными БПЛА типа Shahed (63 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Брянск, Шаталово — рф, ВОТ Донецкой области и ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Сколько обезвредили
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 87 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов", — говорится в сообщении ВС ВСУ.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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