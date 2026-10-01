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Техніка

росія атакувала Україну 107 дронами - скільки знешкодила ППО

Київ • УНН

 • 842 перегляди

У ніч на 1 жовтня росія запустила по Україні 107 дронів, зокрема 63 реактивні. ППО збила або придушила 87 цілей.

росія атакувала Україну 107 дронами - скільки знешкодила ППО

росія у ніч на 1 жовтня вдарив по Україні 107 дронами. З них збито або придушено 87. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакував ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 01 жовтня (з 18:00 30 вересня) противник атакував 107 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - рф, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знешкодили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втрати росії сягнули 1,535 млн військових: за добу мінус 1 900 - Генштаб01.10.26, 07:44 • 1676 переглядiв

Юлія Шрамко

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