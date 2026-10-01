Прем’єр Болгарії закликав ЄС активніше вести діалог з рф і розкритикував постачання зброї Києву

Євросоюзу варто активніше включитися в дипломатичний діалог з росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

Він також розкритикував продовження постачання озброєнь і боєприпасів Україні, назвавши їх стратегією "миру через силу", що не відбулася.

Є межа простої передачі зброї та підтримки, тому що остаточна архітектура світу буде сформована дипломатією, а не постачанням озброєнь. Тому ми закликаємо більше прислухатись один до одного, відкривати канали спілкування. Проблема в тому, що ніхто не порушує питання про ядерний ризик. Чи існує він? Можливо ні, я не знаю, але це ризик