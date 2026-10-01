Прем’єр Болгарії закликав ЄС активніше вести діалог з рф і розкритикував постачання зброї Києву
Київ • УНН
Румен Радев закликав ЄС посилити дипломатичний діалог із росією заради завершення війни та зниження ядерного ризику. Він розкритикував постачання зброї Україні.
Євросоюзу варто активніше включитися в дипломатичний діалог з росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє УНН із посиланням на Euronews.
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Він також розкритикував продовження постачання озброєнь і боєприпасів Україні, назвавши їх стратегією "миру через силу", що не відбулася.
Є межа простої передачі зброї та підтримки, тому що остаточна архітектура світу буде сформована дипломатією, а не постачанням озброєнь. Тому ми закликаємо більше прислухатись один до одного, відкривати канали спілкування. Проблема в тому, що ніхто не порушує питання про ядерний ризик. Чи існує він? Можливо ні, я не знаю, але це ризик
Він нагадав про заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який сказав, що війна між росією та Європою була б "цілком іншою" і "дуже короткою". Радев розкритикував "таку манеру висловлювань" з боку кремля, але закликав європейських лідерів задуматися, до чого може призвести подальша ескалація.
"Існує ядерний козир. Ми маємо враховувати це. Ми не можемо заплющувати очі на те, що на нашому континенті є ядерна зброя, що ядерні боєзаряди знаходяться в арсеналі росії. І це частина розрахунку у цій грі", - резюмував прем'єр Болгарії.
Нагадаємо
У вересні у Болгарії вибухнув ще один склад боєприпасів, раніше об'єкти цієї компанії пов'язували з атаками російських агентів.
У Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим08.05.26, 16:17 • 3664 перегляди