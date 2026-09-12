У Болгарії вибухнув ще один склад боєприпасів, раніше об'єкти цієї компанії пов'язували з атаками російських агентів

$44.5551.76
ukenru
07:03 • 8016 перегляди
росія атакувала вночі Київщину дронами: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
06:49 • 9740 перегляди
Сили безпілотних систем за 10 тижнів уразили 285 суден тіньового флоту рф – "Мадяр"Video
06:21 • 10409 перегляди
У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчикуVideo
06:18 • 10859 перегляди
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW
06:04 • 10570 перегляди
Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати
05:50 • 9762 перегляди
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитинаVideo
05:45 • 7902 перегляди
росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждалиPhotoVideo
05:18 • 10092 перегляди
Під час зустрічі з путіним прем'єр Індії знову закликав завершити війну в Україні
05:12 • 8626 перегляди
Саудівська Аравія після атак зупинила ключовий нафтопровід, який дозволяє обходити заблоковану Ормузьку протоку
11 вересня, 23:27 • 18489 перегляди
Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людинаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.3м/с
92%
749мм
Популярнi новини
АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги11 вересня, 22:55 • 7414 перегляди
Безпека України - це безпека ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з українською громадою в ТоронтоVideo11 вересня, 23:58 • 10486 перегляди
Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в КанадіVideo02:30 • 3620 перегляди
У кремлі заявили про плани нової тристоронньої зустрічі з Україною та США04:17 • 11159 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo05:01 • 11105 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю07:30 • 1554 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 44473 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 47274 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 67516 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 78077 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мухаммед ібн Салман
Леді Гага
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto07:51 • 374 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі06:45 • 3466 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 30404 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 43792 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 45610 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-59
Шахед-136

У Болгарії вибухнув ще один склад боєприпасів, раніше об'єкти цієї компанії пов'язували з атаками російських агентів

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Поблизу Царевої Лівади вибухнув і загорівся склад EMCO, ніхто не постраждав. Об'єкти компанії раніше пов'язували з російськими диверсіями.

У Болгарії вибухнув ще один склад боєприпасів, раніше об'єкти цієї компанії пов'язували з атаками російських агентів

У центральній Болгарії вночі стався вибух, після якого загорівся склад боєприпасів поблизу села Царева Лівада. Це вже друга пожежа на об'єкті з виробництва боєприпасів за останні кілька тижнів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Губернатор Габровської області Крістіна Сидорова заявила, що вогонь поширювався територією складської бази від одного приміщення до іншого.

Місцеві ЗМІ повідомили, що об'єкт належить компанії EMCO. Минулого місяця вибух стався ще на одному її підприємстві.

Об'єкти EMCO вже фігурували у справах про російські диверсії

EMCO очолює болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. Болгарські прокурори раніше заявляли, що об'єкти його компанії могли бути цілями російських оперативників.

У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт 6 громадян росії, яких звинуватили у причетності до знищення складів EMCO. На цих об'єктах зберігалися боєприпаси, призначені для експорту в Україну та Грузію у 2011–2020 роках.

Прокурори також припускали можливий зв'язок між вибухами на болгарських складах, спробою отруєння Гебрева у 2015 році та вибухами на складах боєприпасів у Чехії у 2014 році.

Вибухи сталися на військовому заводі в Болгарії: пожежа та евакуація персоналу10.08.26, 13:41 • 10954 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
російська пропаганда
Війна в Україні
Чехія
Болгарія
Україна
Грузія