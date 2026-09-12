У Болгарії вибухнув ще один склад боєприпасів, раніше об'єкти цієї компанії пов'язували з атаками російських агентів

У центральній Болгарії вночі стався вибух, після якого загорівся склад боєприпасів поблизу села Царева Лівада. Це вже друга пожежа на об'єкті з виробництва боєприпасів за останні кілька тижнів, повідомляє Reuters, пише УНН.

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За попередніми даними, ніхто не постраждав. Губернатор Габровської області Крістіна Сидорова заявила, що вогонь поширювався територією складської бази від одного приміщення до іншого.

Місцеві ЗМІ повідомили, що об'єкт належить компанії EMCO. Минулого місяця вибух стався ще на одному її підприємстві.

Об'єкти EMCO вже фігурували у справах про російські диверсії

EMCO очолює болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. Болгарські прокурори раніше заявляли, що об'єкти його компанії могли бути цілями російських оперативників.

У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт 6 громадян росії, яких звинуватили у причетності до знищення складів EMCO. На цих об'єктах зберігалися боєприпаси, призначені для експорту в Україну та Грузію у 2011–2020 роках.

Прокурори також припускали можливий зв'язок між вибухами на болгарських складах, спробою отруєння Гебрева у 2015 році та вибухами на складах боєприпасів у Чехії у 2014 році.

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