В Болгарии взорвался ещё один склад боеприпасов, ранее объекты этой компании связывали с атаками российских агентов

В центральной Болгарии ночью произошёл взрыв, после которого загорелся склад боеприпасов вблизи села Царева Ливада. Это уже второй пожар на объекте по производству боеприпасов за последние несколько недель, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Габровской области Кристина Сидорова заявила, что огонь распространялся по территории складской базы от одного помещения к другому.

Местные СМИ сообщили, что объект принадлежит компании EMCO. В прошлом месяце взрыв произошёл ещё на одном её предприятии.

Объекты EMCO уже фигурировали в делах о российских диверсиях

EMCO возглавляет болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев. Болгарские прокуроры ранее заявляли, что объекты его компании могли быть целями российских оперативников.

В 2024 году Болгария выдала ордера на арест 6 граждан России, которых обвинили в причастности к уничтожению складов EMCO. На этих объектах хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Украину и Грузию в 2011–2020 годах.

Прокуроры также предполагали возможную связь между взрывами на болгарских складах, попыткой отравления Гебрева в 2015 году и взрывами на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Взрывы произошли на военном заводе в Болгарии: пожар и эвакуация персонала