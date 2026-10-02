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Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку — WP

Киев • УНН

 • 2878 просмотра

Администрация Трампа, несмотря на возражения демократов, перенаправила 52 млн долларов, одобренные для четырех стран Европы и Ближнего Востока. Средства получат Панама, Перу, Эквадор и Колумбия.

Администрация Трампа перенаправляет помощь по закону об Украине в Латинскую Америку — WP

Администрация президента США Дональда Трампа, действуя вопреки требованиям ведущих демократов в комитетах по иностранным делам Палаты представителей и Сената, лишила десятки миллионов долларов военной помощи США европейские страны, которые были включены в дополнительный законопроект о поддержке Украины и её ближайших европейских соседей, а также страны Ближнего Востока, и вместо этого предоставит эти средства консервативным правительствам Латинской Америки. Об этом сообщили газете The Washington Post трое американских чиновников, пишет УНН.

Подробности

Государственный департамент США сообщил Конгрессу о своих намерениях в сентябре, что побудило сенатора-демократа Джин Шахин и представителя Палаты представителей-демократа Грегори Микса приостановить перенаправление средств.

Поздно вечером в среду, 30 сентября, администрация без огласки сообщила Конгрессу, что игнорирует приостановку и продолжает перенаправление Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии 52 миллионов долларов, которые были одобрены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, сообщили чиновники.

В письме государственному секретарю США Марко Рубио в среду Шахин и Микс назвали этот шаг нарушением установленного ими режима блокировки и нарушением законодательных требований относительно того, куда могут быть направлены средства. Перенаправление финансирования для Словакии и Северной Македонии вызвало особенно сильное сопротивление, поскольку эти средства были включены в дополнительный законопроект об Украине, специально предназначенный для стран, пострадавших от войны в Украине, пишет издание.

"Обе палаты Конгресса предоставили эти средства для очень конкретной цели: поддержки Украины и наших европейских союзников после полномасштабного вторжения России", – написали они в письме, копию которого получила газета The Post. "Исполнительная ветвь власти не имеет неограниченных полномочий перенаправлять эти средства на несвязанные приоритеты политики администрации или страны", - говорится в письме.

Отвечая на вопросы о возражениях законодателей, Государственный департамент сообщил The Post, что эти деньги было бы лучше использовать в Латинской Америке в соответствии с внешнеполитической доктриной Трампа, которая предусматривает переориентацию на Западное полушарие.

"Перепрограммирование средств с Ближнего Востока и из Европы на Западное полушарие соответствует Стратегии национальной безопасности", – говорится в заявлении Госдепартамента. "Средства, используемые в нашем регионе, будут направлены на борьбу с нарко-терроризмом в нашем полушарии и помогут продолжать обеспечивать безопасность Панамского канала", - говорится в заявлении.

"Средства, используемые в Западном полушарии, укрепят партнёрство США в сфере безопасности и будут противодействовать военному влиянию противника в нашем общем регионе", – добавили в ведомстве.

Государственный департамент не ответил на вопрос относительно утверждения Шахин и Микса о том, что перенаправление администрацией средств, одобренных Конгрессом, нарушает законодательные требования.

Конгресс одобрил эти средства в 2022 году, в начале войны в Украине. Вашингтон в то время также опирался на неевропейские страны, чтобы они прекратили свои отношения с Россией в сфере продажи оружия, пытаясь изолировать Кремль.

Целью законопроекта, помимо помощи Украине и её ближайшим европейским соседям, было помочь иностранным странам начать покупать военную технику США вместо российской, особенно тем странам, которые поставляли Украине своё старое оружие.

В прошлом месяце представители Демократической партии встретились с должностными лицами Государственного департамента, чтобы задать вопросы о том, как предоставление финансирования странам Латинской Америки может быть истолковано как реакция на "ситуацию в Украине" или как направление средств странам, "на которые повлияла ситуация в Украине", как указано в первоначальном законопроекте.

Администрация Трампа "не смогла" объяснить это во время брифингов для законодателей или в последующих письменных ответах на их требование о разъяснениях, заявили Микс и Шахин в своём письме Рубио.

Представители администрации «также подтвердили, что Колумбия, Эквадор, Панама и Перу не оказали значительной помощи в сфере безопасности Украине или другим европейским союзникам и партнёрам, пострадавшим от войны России в Украине», — написали они.

Джереми Шапиро, директор по исследованиям European Council on Foreign Relations, сказал, что европейские страны будут считать это «предвестником» того, как администрация Трампа будет расставлять приоритеты в мировых делах.

«Это усилит ощущение, что европейцев могут бросить, если они не пройдут проверку на лояльность или не сделают то, чего хочет администрация в отношении Ирана», — сказал он.

Юлия Шрамко

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