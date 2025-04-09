Палата представителей Соединенных Штатов Америки

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить расходы в Штатах на 1 триллион долларов. Он будет настаивать на масштабных сокращениях расходов.
Член Палаты представителей США Даррелл Исса выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Республиканец не объяснил, за какие именно заслуги экс-президент США заслуживает эту награду.
Самый богатый человек в мире Илон Маск будет присутствовать на выступлении Трампа в Конгрессе. Маск представит свой Департамент эффективности государственного управления как часть президентского послания.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президенту Украины, возможно, придется уйти в отставку для достижения мира. Он также выразил разочарование поведением Зеленского во время встречи с Трампом.
Палата представителей США приняла бюджетный законопроект с перевесом в 2 голоса. План предусматривает сокращение расходов на $2 трлн в течение 10 лет и включает налоговые льготы на $4,5 трлн.
В Палату представителей внесен проект резолюции о чествовании жертв Украины и осуждении российской агрессии. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает рф выполнить международные обязательства.
Советник ОП заявил о необходимости восстановления программ поставки военной помощи от США. По его словам, сейчас действуют только программы, проголосованные при каденции Байдена, а новых пока нет.
Майк Джонсон заявил об отсутствии "аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины. Заявление прозвучало на Conservative Political Action Conference во время освистывания правой аудиторией.
Украинская команда начала сотрудничество с командой Дональда Трампа над специальным соглашением между странами. Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и встретился с высокопоставленными чиновниками США перед Мюнхенской конференцией.
Президент Украины встретился с группой конгрессменов США во главе с Майком Тернером. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и угрозы от участия Северной Кореи в войне.
Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.
Дональд Трамп публично обсудил возможность баллотирования на третий президентский срок во время собрания республиканцев. Его комментарии восприняли как шутку, хотя конгрессмен уже внес предложение о соответствующей поправке в конституцию.
США готовы ввести санкции против стран, которые отказываются принимать своих депортированных граждан. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских самолетов с депортированными.
Майк Джонсон направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу выступить в Конгрессе 4 марта. Спикер отметил возможность сделать следующие четыре года одними из самых значимых в истории страны.
Министры иностранных дел Дании и США провели 20-минутные переговоры по вопросам безопасности. Стороны согласились отдельно обсудить тему Гренландии с участием представителей острова.
Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.
Гренландия заявила о нежелании входить в состав США, но открыта для американских инвестиций. Остров владеет 39 из 50 критических для США полезных ископаемых и ищет инвесторов для их разработки.
Спикер Палаты представителей США назначил Рика Кроуфорда председателем комитета по вопросам разведки. Кроуфорд ранее голосовал против пакета помощи Украине на $60,8 млрд и критиковал экономическую поддержку.
Союзники Трампа в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта «Make Greenland Great Again Act». Документ позволит президенту начать переговоры с Данией о покупке Гренландии с 20 января 2025 года.
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда. Документ предусматривает запрет операций с имуществом и аннулирование виз для причастных к расследованиям МУС.
Конгресс США проводит совместное заседание для формального подсчета и утверждения голосов избирателей от каждого штата. В отличие от драматических событий 2021 года, на этот раз ожидается спокойное завершение избирательного процесса.
Президент Украины поздравил Майка Джонсона с переизбранием на должность спикера Палаты представителей США. Зеленский отметил важность будущих решений Палаты для установления длительного мира в Украине.
The Speaker of the U. S. House of Representatives, Mike Johnson, was re-elected to the position on the second try. Two Republicans changed their votes in his favor, securing victory by the narrowest majority in 100 years.
Дональд Трамп подтвердил свое участие в государственных похоронах Джимми Картера 9 января в Вашингтоне. Также он выразил поддержку действующему спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.
Джо Байден подписал закон, который предоставляет белоголовому орлану официальный статус национальной птицы США. Ранее в течение 242 лет этот символ существовал лишь неофициально, без юридического статуса.
Президент США утвердил оборонный бюджет на 895 млрд долларов, несмотря на некоторые противоречивые пункты. Документ вызвал беспокойство из-за ограничения президентских полномочий и запрета медицинской помощи трансгендерам.
366 конгрессменов поддержали законопроект об избежании остановки работы правительства США. Документ теперь должен получить одобрение Сената и подпись президента Байдена.
Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев по расходам голосованием 174 против 235. 38 республиканцев проголосовали против пакета, несмотря на поддержку Трампа.
Дональд Трамп отверг двухпартийное бюджетное соглашение в Конгрессе после критики Илона Маска. Маск назвал законопроект «кражей налоговых долларов» и подстрекал республиканцев выступить против него.
ОЭСР отметила значительный прогресс Украины в укреплении публичной добропорядочности и антикоррупционной стратегии. Украина достигла успехов в прозрачности политического финансирования и внутреннем контроле.