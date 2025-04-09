Палата представителей Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26179 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Самый богатый человек в мире Илон Маск будет присутствовать на выступлении Трампа в Конгрессе. Маск представит свой Департамент эффективности государственного управления как часть президентского послания.

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Джонсон намекнул на возможную отставку Зеленского ради мира

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президенту Украины, возможно, придется уйти в отставку для достижения мира. Он также выразил разочарование поведением Зеленского во время встречи с Трампом.

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Палата представителей США одобрила поддержанный Трампом законопроект о расходах на триллионы

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В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

В Палату представителей внесен проект резолюции о чествовании жертв Украины и осуждении российской агрессии. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает рф выполнить международные обязательства.

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Подоляк: нужно возобновить программы поставки "милитарной" помощи от США

Советник ОП заявил о необходимости восстановления программ поставки военной помощи от США. По его словам, сейчас действуют только программы, проголосованные при каденции Байдена, а новых пока нет.

Война • 21 февраля, 11:03 • 23891 просмотра

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил об отсутствии "аппетита" к новому финансированию для Украины

Майк Джонсон заявил об отсутствии "аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины. Заявление прозвучало на Conservative Political Action Conference во время освистывания правой аудиторией.

Война • 21 февраля, 07:59 • 31255 просмотра

"Успех возможен": Зеленский о начале работы с командой Трампа о начале работы с командой Трампа

Украинская команда начала сотрудничество с командой Дональда Трампа над специальным соглашением между странами. Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и встретился с высокопоставленными чиновниками США перед Мюнхенской конференцией.

Война • 16 февраля, 02:35 • 36989 просмотра

Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США в Мюнхене: что обсуждали

Президент Украины встретился с группой конгрессменов США во главе с Майком Тернером. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и угрозы от участия Северной Кореи в войне.

Война • 14 февраля, 23:25 • 36765 просмотра

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев-антисемитов

Трамп планирует подписать указ о депортации иностранцев, которые проявляют антисемитизм и участвуют в незаконных акциях. Документ обяжет федеральные ведомства усилить борьбу с антисемитизмом в течение 60 дней.

Новости Мира • 29 января, 19:08 • 28309 просмотра

Трамп в выступлении перед республиканцами пошутил о баллотировании на третий срок

Дональд Трамп публично обсудил возможность баллотирования на третий президентский срок во время собрания республиканцев. Его комментарии восприняли как шутку, хотя конгрессмен уже внес предложение о соответствующей поправке в конституцию.

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В США пригрозили санкциями странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

США готовы ввести санкции против стран, которые отказываются принимать своих депортированных граждан. Конфликт возник после того, как Колумбия заблокировала посадку американских самолетов с депортированными.

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Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом 4 марта

Майк Джонсон направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу выступить в Конгрессе 4 марта. Спикер отметил возможность сделать следующие четыре года одними из самых значимых в истории страны.

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Дания и США договорились обсудить вопрос Гренландии позже

Министры иностранных дел Дании и США провели 20-минутные переговоры по вопросам безопасности. Стороны согласились отдельно обсудить тему Гренландии с участием представителей острова.

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Конгрессмен предложил разрешить Трампу баллотироваться на третий срок

Республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции США, которая позволит Трампу избираться на третий срок. Сам Трамп ранее заявлял, что не намерен баллотироваться более двух сроков.

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Гренландия отказывается стать частью США, но приглашает американский бизнес

Гренландия заявила о нежелании входить в состав США, но открыта для американских инвестиций. Остров владеет 39 из 50 критических для США полезных ископаемых и ищет инвесторов для их разработки.

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Влиятельный комитет Палаты представителей США возглавит критик помощи Украине

Спикер Палаты представителей США назначил Рика Кроуфорда председателем комитета по вопросам разведки. Кроуфорд ранее голосовал против пакета помощи Украине на $60,8 млрд и критиковал экономическую поддержку.

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План Трампа по Гренландии: республиканцы в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта о возможной покупке

Союзники Трампа в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта «Make Greenland Great Again Act». Документ позволит президенту начать переговоры с Данией о покупке Гренландии с 20 января 2025 года.

Новости Мира • 14 января, 07:21 • 25255 просмотра

Палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда. Документ предусматривает запрет операций с имуществом и аннулирование виз для причастных к расследованиям МУС.

политика • 9 января, 23:47 • 26153 просмотра

США сегодня официально утверждают результаты президентских выборов

Конгресс США проводит совместное заседание для формального подсчета и утверждения голосов избирателей от каждого штата. В отличие от драматических событий 2021 года, на этот раз ожидается спокойное завершение избирательного процесса.

Новости Мира • 6 января, 02:12 • 27046 просмотра

Будущие решения Палаты представителей могут сыграть решающую роль в установлении мира в Украине: Зеленский поздравил Джонсона с переизбранием

Президент Украины поздравил Майка Джонсона с переизбранием на должность спикера Палаты представителей США. Зеленский отметил важность будущих решений Палаты для установления длительного мира в Украине.

Война • 3 января, 22:26 • 48597 просмотра

Майк Джонсон сохранил пост спикера Палаты представителей США

The Speaker of the U. S. House of Representatives, Mike Johnson, was re-elected to the position on the second try. Two Republicans changed their votes in his favor, securing victory by the narrowest majority in 100 years.

политика • 3 января, 19:45 • 30719 просмотра

Трамп посетит похороны Картера

Дональд Трамп подтвердил свое участие в государственных похоронах Джимми Картера 9 января в Вашингтоне. Также он выразил поддержку действующему спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

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Белоголовый орлан официально стал национальной птицей США спустя 242 года

Джо Байден подписал закон, который предоставляет белоголовому орлану официальный статус национальной птицы США. Ранее в течение 242 лет этот символ существовал лишь неофициально, без юридического статуса.

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Байден подписал оборонный бюджет США на 895 миллиардов долларов

Президент США утвердил оборонный бюджет на 895 млрд долларов, несмотря на некоторые противоречивые пункты. Документ вызвал беспокойство из-за ограничения президентских полномочий и запрета медицинской помощи трансгендерам.

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Палата представителей США приняла законопроект о предотвращении шатдауна

366 конгрессменов поддержали законопроект об избежании остановки работы правительства США. Документ теперь должен получить одобрение Сената и подпись президента Байдена.

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Республиканский законопроект о расходах провалился в Конгрессе США

Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев по расходам голосованием 174 против 235. 38 республиканцев проголосовали против пакета, несмотря на поддержку Трампа.

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Трамп возвращает хаос в Вашингтон попыткой сорвать бюджетное соглашение при поддержке Маска - AP

Дональд Трамп отверг двухпартийное бюджетное соглашение в Конгрессе после критики Илона Маска. Маск назвал законопроект «кражей налоговых долларов» и подстрекал республиканцев выступить против него.

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Украина достигла значительного прогресса в антикоррупционной стратегии и прозрачности политического финансирования - ОЭСР

ОЭСР отметила значительный прогресс Украины в укреплении публичной добропорядочности и антикоррупционной стратегии. Украина достигла успехов в прозрачности политического финансирования и внутреннем контроле.

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