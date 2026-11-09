Глава Nvidia признал супружескую измену на фоне скандала из-за связей с предполагаемой китайской шпионкой

Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену после сообщений о его вероятных романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Совет директоров компании уже начал независимое расследование из-за возможной угрозы национальной безопасности США.

Детали

В воскресенье, 8 ноября, Дженсен Хуанг направил сотрудникам Nvidia внутреннее письмо, в котором признал неверность жене и попросил прощения у своей семьи, коллег и акционеров компании.

Я должен попросить прощения у своей семьи и у всех вас. Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет никакого оправдания. Мне очень жаль - написал Хуанг.

Глава Nvidia подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои поступки и осознает ущерб, который причинил близким людям и репутации компании. В то же время он заявил о готовности сотрудничать с независимым расследованием, инициированным советом директоров Nvidia на фоне сообщений о возможной операции иностранной разведки.

Я полностью предан Nvidia и буду работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие. Я поддерживаю расследование и буду всесторонне с ним сотрудничать - отметил гендиректор.

По информации Financial Times, американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с разведкой Китая гражданку КНР Элис Хуанг, которая ранее занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed. Последняя — один из клиентов Nvidia и занимается закупкой передовых процессоров для систем искусственного интеллекта.

Как сообщает издание, американские чиновники подготовили разведывательный меморандум, в котором говорилось о вероятных романтических отношениях Дженсена Хуанга с Элис Хуанг. По оценкам американской разведки, женщину могли завербовать представители Министерства государственной безопасности Китая для получения информации о руководителе Nvidia и деятельности компании. В частности, американские спецслужбы предполагают, что китайская сторона могла попытаться использовать эти отношения для получения конфиденциальных сведений и влияния на решения относительно экспорта американских технологий в Китай.

На фоне скандала совет директоров Nvidia официально объявил о начале независимого расследования. Его будет проводить специальный комитет независимых директоров при участии внешних юридических консультантов. В компании подчеркнули, что в настоящее время не имеют оснований полагать, что в результате возможного иностранного вмешательства была поставлена под угрозу национальная безопасность США или скомпрометированы коммерческие тайны Nvidia. Совет директоров выразил доверие Хуангу, который продолжит исполнять обязанности генерального директора.

Скандал также привлек внимание американских законодателей. Представители трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обратились к руководителю Nvidia с требованием провести закрытый брифинг относительно возможных контактов с представителями китайской разведки и рисков для национальной безопасности. Так, президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, публично поддержал Хуанга и заявил, что считает его порядочным человеком.

Справочно

Следует отметить, что Nvidia — один из крупнейших в мире производителей процессоров для искусственного интеллекта. Передовые технологии компании имеют стратегическое значение для США, а их экспорт в Китай остается предметом строгих ограничений и политических дискуссий между Вашингтоном и Пекином.

Напомним

Ранее стало известно, что Британия обвиняет Китай в использовании ученых для шпионажа в сфере исследований ИИ.