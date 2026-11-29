В возрасте 85 лет умер американский певец, сооснователь и единственный постоянный участник легендарной группы The Beach Boys Майк Лав. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя музыканта, пишет УНН.

Детали

Лав умер в субботу вечером в окружении семьи. Причина смерти не разглашается, однако в последние месяцы музыкант имел серьезные проблемы со здоровьем.

Его, икону американской культуры, будут помнить за его уникальный талант и вдохновение для поколений музыкантов — говорится в заявлении.

В последний раз Лав выступал вместе с The Beach Boys 11 октября в Нашвилле, штат Теннесси. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец не планировал завершать музыкальную карьеру.

Музыкальное наследие Майка Лава

Лав основал The Beach Boys в 1961 году в Калифорнии вместе со своими двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами, а также другом Элом Джардином. Он стал соавтором многих культовых хитов группы, среди которых California Girls, Good Vibrations и I Get Around.

За время своего существования The Beach Boys продали более 100 млн пластинок по всему миру. В 1988 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001 году получила премию "Грэмми" за жизненные достижения.

Несмотря на многолетние конфликты и судебные споры между участниками коллектива, в 2012 году музыканты воссоединились для совместного гастрольного тура и записи нового альбома.

После смерти Майка Лава Эл Джардин остается единственным живым сооснователем The Beach Boys.

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