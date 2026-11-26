Энди Тейлор, гитарист поп-группы Duran Duran, умер в возрасте 65 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

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Родившийся в английском Тайнмуте, он был соавтором некоторых крупнейших хитов группы, включая Save A Prayer, Rio и Girls On Film; а также сотрудничал с такими артистами, как Роберт Палмер, Род Стюарт и Белинда Карлайл.

В заявлении его коллеги по группе сообщили, что Тейлор вел "долгую и мужественную борьбу с раком простаты" и "мирно умер дома, в кругу семьи, в понедельник, 23 ноября".

Его жена Трейси сказала, что музыкант "был опорой нашей семьи", добавив: "Мы будем скучать по нему каждый день".

Сын рыбака, Тейлор самостоятельно освоил гитару, бас-гитару и ударные и начал профессионально играть в 13 лет.

Он играл с несколькими группами по всей Великобритании, прежде чем откликнулся на объявление в музыкальной газете о поиске "энергичного гитариста", что привело к его прослушиванию в Duran Duran в Бирмингеме в апреле 1980 года.

Группа достигла мировой популярности благодаря движению New Romantic, которое сочетало в себе изысканный, мелодичный синти-поп с вдохновляющими музыкальными видеоклипами и безупречной внешностью.

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